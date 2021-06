GACH prepara «fin de ciclo» con una «salida elegante» en su rol asesor de Presidencia

Desde febrero que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) venía anunciando que dejaría de funcionar como tal. La carga de trabajo tras un año intenso estaba causando desgaste en un equipo con más de 40 investigadores trabajando a full por afuera de sus actividades habituales.

En aquel entonces las cifras de nuevos contagios y fallecidos no eran las actuales. La variante P1 de origen brasileño no había hecho estragos.

Se especulaba que, más avanzado el proceso de vacunación, el GACH podía dar por terminado su trabajo.

Los hechos no sucedieron como se esperaba. Los informes del mes de febrero y marzo del GACH recomendaron una ampliación de las restricciones.

El GACH entendió que muchas de esas sugerencias no fueron contempladas y así lo hicieron saber. Con el pasar de las semanas las tensiones con el gobierno por el enfoque y el diagnóstico se fueron haciendo más evidentes.

En una entrevista con el semanario Búsqueda la semana pasada Radi dejó entrever su molestia de una manera manifiesta.

Dijo entre otras cosas que el control de la pandemia no se realiza «tocando una cosita u otra cosita» y sugirió que las estadísticas y la experiencia internacional indican que «hay que apagar», en alusión restringir la actividad económica y a la necesidad de limitar la movilidad.

Según publicó ayer Búsqueda, las declaraciones de Radi no cayeron bien en el gobierno y así se lo hicieron notar algunas personas del entorno presidencial.

Esa semana, el presidente Lacalle Pou habló sobre la relación con el GACH y la forma en que el gobierno ha escuchado los informes científicos. Uno de los pilares de esa argumentación fue que el gobierno siguió 24.5 de las 27 medidas sugeridas.

LA DECISIÓN

Ayer jueves, se informó que la «cúpula del GACH está preparando un fin de ciclo» y que quiere una «salida elegante» consistente con el buen trabajo conjunto que se ha desarrollado en estos 15 meses.

La información había sido confirmada por el propio Radi durante la entrevista, pero no habían formado parte de la nota publicada.

En su argumentación, el académico e investigador dijo que se llega a este punto «considerando que un enorme número de herramientas y recomendaciones ya fueron desplegadas».

También menciona «86 informes publicados» y la «participación en varias comisiones con el Ministerio de Salud».

El equipo, que se integró a trabajar con el gobierno desde el comienzo de la pandemia, ha resultado exitoso.

Radi dijo que «ha servido para disminuir la incertidumbre en cuanto a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la vacunación y la mitigación» de la enfermedad.

Se está buscando «una salida que honre y sea consistente con la calidad del proceso realizado, que jerarquice el rol de la ciencia para el futuro del país», afirmó. Será comunicada «en breve y en forma acordada».

A partir de la actuación del GACH y de la activa participación de investigadores durante la pandemia, Radi entiende que el país tiene «dos deberes» en el «cortísimo plazo».

Según él, uno es definir cuál es la gobernanza de la ciencia en el Uruguay. Hay una discusión de fondo sobre el rol institucional de la ciencia en el Estado uruguayo».

El segundo tema es la financiación. «Acá hay un rezago histórico que nos deja en un lugar incómodo, injusto, y que no permite generar propuestas superadoras. El techo nos golpea la cabeza»., concluyó.

MALESTAR

El diario El País de ayer agregó una nueva información sobre las repercusiones que tuvo la entrevista del presidente Lacalle Pou en el informativo Subrayado.

Los coordinadores de equipos del GACH se plantean analizar el lunes próximo las afirmaciones del gobernante sobre las medidas adoptadas por el gobierno en relación a las recomendaciones del grupo asesor.

Lacalle dijo que se adoptaron 24,5 de las 27 recomendaciones, menos restringir la circulación nocturna, cortar la circulación interdepartamental, y cerrar bares y restaurantes. En este último caso se hizo en parte, al limitar el horario.

Fuentes de estos equipos dijeron a El País que el presidente hizo «una lectura antojadiza» del documento, a un «análisis interpretativo».

La afirmación del presidente responde a un análisis interpretativo del documento, que considera, por ejemplo, que aplazar los torneos profesionales de fútbol por una semana entra en el marco de la suspensión de deportes que pedía el GACH.

Desde ese punto de vista, fueron más las medidas que no se tuvieron en cuenta: además de la suspensión del deporte, mencionaron la limitación del horario de comercios no esenciales, la solicitud de que las reuniones sociales sean solo entre convivientes o la imposición del teletrabajo en el sector privado no esencial.

Otras medidas que no fueron del todo tenidas en cuenta: la recomendación de quedarse extensivamente en casa, por ejemplo, va de la mano de disminuir la actividad laboral, como la construcción o comercio.

El gobierno decidió otro camino.

Lo mismo se podría analizar en relación a la comunicación: si bien el gobierno hizo campañas para generar conciencia, estas no incluyeron mecanismos para evaluar y monitorear el nivel de adhesión a las medidas, tal como planteó el GACH.

Delgado habló de la relación «cotidiana» con el GACH pero dijo va a «pasar a nueva fase»

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, fue consultado sobre los dichos de fuentes del GACH al diario El País, acerca de que el presidente hizo »una lectura antojadiza» del documento en base al que sostuvo adoptó 24.5 de las 27 medidas sugeridas por el grupo de científicos para contener el avance de la pandemia.

«No hay ninguna comunicación del GACH en ese sentido, tenemos una relación permanente, casi cotidiana, o por lo menos semanal con los coordinadores de GACH en zoom o en reuniones», dijo Delgado.

Sobre el hecho de que el GACH dejará de funcionar próximamente, comentó que «era un proceso que iba a pasar a una nueva fase; es difícil determinar cuándo por la situación en la que estamos».

En esa línea agregó que «hay mucho cansancio, ha sido un año y medio casi muy intenso. Este grupo siempre se dijo que iba a ser un grupo de asesoramiento, no de decisión porque las decisiones son del gobierno porque tiene que evaluar una cantidad de componentes».

Más allá de eso destacó que «pusieron tiempo, prestigio y conocimiento a tratar de ponerle un hombro al país, y yo lo único que tengo que hacer es agradecer».

Delgado también hizo referencia a la cercanía entre la academia y el gobierno. «Sin darse cuenta el gobierno cuando tuvo la decisión de generar este GACH, la realidad hizo -creo que va a ser un hito histórico- de ir tratando de pasarle por arriba a la desconfianza que había siempre entre la academia y la política, nunca estuvo tan junto en pos de un objetivo nacional. Creo que eso es lo que hay que valorar».