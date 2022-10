Gaby de Souza Canosa (41) nació en Artigas y a los dieciocho años se radicó en la capital del país y permaneció allí durante catorce años hasta que finalmente decidió instalarse en el departamento de Salto, lugar en el que reside desde hace ocho años. Gaby se fue capacitando a lo largo del tiempo en el área de la comunicación y se ha convertido en una importante influencer.

Sostiene que la forma de comunicarnos ha cambiado drásticamente a través del tiempo.

“A mi modo de ver y a mi modo de transitar la comunicación, estoy en condiciones de decir que ésta ha experimentado un cambio sostenible en el tiempo, sobre todo la comunicación en medios qué es lo que aborda… en la actualidad recurren para que comparta mi opinión e ideas.

La forma de comunicarse los medios ha tomado otras características y ha migrado hacia otros lugares.

Hoy en día la comunicación se hace desde una vía digital y ello hace que quienes estamos comunicando, de repente no estemos formados en periodismo pero sí estamos ocupando lugares de relevancia dentro de la comunicación”.

Gaby de Souza se ha interesado en unirse de las herramientas que le permitan posicionarse en un lugar que le permita mantener un diálogo fluido con sus seguidores.

“Todo el día estamos ejerciendo esa labor….para mí las claves de la comunicación han cambiado y yo en la actualidad me planto desde ese otro lugar… desde la adaptabilidad.

Desde que empecé a comunicar mi trabajo en diferentes medios… empecé de una forma escrita teniendo mi propio Blog donde recibí diversas opiniones de mis lectores que allí se expresaban…. para mí era como una especie de revista digital… luego fue por medio de la fotografía y escritura.

Aparecen las redes sociales más puntualmente Instagram, que es una red de imagen y vídeo. Yo siento que me he adaptado a esos cambios y me gusta estar en continuo movimiento para llegar y cumplir mi objetivo, que es llegar a la gente….creo que lo que nosotros, los que estamos en este lugar lo tenemos presente a la hora de comunicar, que es llegar a más gente, a más público y en mi caso llegar a un público diverso.

¿Y cómo vive ese día a día en las redes?

“Cada quien tiene su nicho específico, su Target, hoy en día en las redes sociales y lo cierto es que podemos acceder a datos estadísticos. Yo me muevo de forma tal en las redes para poder llegar a más gente, porque tanto mi trabajo puntual como maquilladora hoy como trabajando con marcas o desde algo más general, lo requieren. Y desde allí puedo compartir mis opiniones sobre temas específicos de carácter social… puedo tomar posición frente a determinadas cuestiones.

Mi objetivo entonces es poder con todo eso llegar a gente diversa… poder llegar a esas personas… esas mujeres que son importantes para mí.

Mi público justamente tiene que ver con esas mujeres que de repente están pasando por alguna circunstancia particular y al escucharme de repente se pueden motivar e inspirar.

Entonces creo que la comunicación a mutado… ha variado y va a seguir cambiando. Los especialistas que analizan y proyectan una mirada hacia el futuro de la comunicación, esperan grandes cambios y nosotros y nosotras tenemos que ir en función de esos cambios para poder cumplir nuestros objetivos que llegar con nuestra voz a más gente.

Por lo menos eso es lo que yo intento hacer en mis redes e intento hacer de forma escrita también.

¿Y cómo ha sido su experiencia?

Escribí en prensa también estuve en radio y estuve en televisión.

Voy adaptándome a esos formatos que me encantan… es allí donde me siendo cómoda… me encanta comunicar… entiendo que además tenemos que adquirir nuevas herramientas para comunicarnos solo quiero decir algo y me plantó allí y empiezo a decir.

Creo que o soy buena escribiendo, pero cada vez más tenemos que valernos de esas nuevas herramientas que hacen que le comunicación actual sea más fluida. Ejemplo de ello hoy es el vídeo.

Entonces tenemos que adaptarnos y llegar a eso sí es que queremos cumplir con nuestros objetivos”. • ¿Qué lectura le merece el arte de comunicar?

Voy adaptándome a esos formatos que me encantan… es allí donde me siendo cómoda… me encanta comunicar… entiendo que además tenemos que adquirir nuevas herramientas para comunicarnos solo quiero decir algo y me plantó allí y empiezo a decir. Creo que o soy buena escribiendo, pero cada vez más tenemos que valernos de esas nuevas herramientas que hacen que le comunicación actual sea más fluida. Ejemplo de ello hoy es el vídeo. Entonces tenemos que adaptarnos y llegar a eso sí es que queremos cumplir con nuestros objetivos”. • “Para mí es una labor hermosa, porque se democratizan muchísimos temas y las personas desde distintos lugares pueden ser escuchadas”.

Ahora, con Internet como un fenómeno global, sería impensable tener una computadora que no incluyera capacidades de comunicación. Este capítulo revisará las diferentes tecnologías que se han implementado para permitir esta revolución de las comunicaciones.

A medida que la web ganó popularidad, se hizo cada vez más evidente que aquellos que no tenían las habilidades para crear contenido en línea y tener su propia parte de la web.

Esta necesidad se satisfizo con nuevas tecnologías que proporcionaron un marco de sitio web para aquellos que querían poner contenido en línea. Blogger y Wikipedia son ejemplos de estas primeras aplicaciones de la Web 2.0, que permiten a cualquier persona que tiene algo que decir… un lugar al que ir y decirlo, sin necesidad de entender sobre tecnología propiamente dicha.