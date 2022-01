Gabriel De Souza y Agustín Acevedo quedan en River; se va Diego Beninca

Tan solo un par de semanas atrás, desde Artigas, GABRIEL DE SOUZA admitía a EL PUEBLO, que «de repente por lo vivido el año pasado, me quedo en el club».El delantero y goleador haciendo referencia a la extraña situación por la que transitó River Plate, que más allá del vicecampeonato alcanzado, concluyó descendiendo de categoría y este año deberá militar en la Divisional «B». El bajo promedio del 2019, se constituyó en factor de peso. De influencia. River Plate se mandó una campaña exultante, pero no le cerraron los números para evitar la desgracia del descenso. Cabe preguntarse si el descenso no es una desgracia en sí mismo. Aunque en fútbol ninguna verdad es absoluta.

DECISIÓN DESDE LOS DOS

En RIver Plate la duda central era esa: los destinos de Gabriel de Souza y Agustín Acevedo, desde el momento que los dos manejan sus pases. En este caso no están atados al club y tienen libertad de acción. Pero los diálogos resultaron claves y ambos delanteros ratificaron la continuidad. El hecho no es menor. La exigencia de jugar en la B está planteada. En River lo saben y disponer de esa metralla ofensiva, a la medida del objetivo: cuanto antes, pegar la vuelta a la Divisional «A».

EL CASO DE BENINCA

Fue de los volantes a los que no le faltó consistencia. De los buenos: el sanducero Diego Beninca. El trabajo particular implica ida y vuelta entre Salto y Paysandú. Por lo tanto en este 2022, la decisión parece ser una: ser lo que hoy es, nuevamente jugador de Litoral de Paysandú. Hay que tener en cuenta que el equipo de Juan Ramón Silvera podría jugar el Campeonato de Clubes de OFI y para Beninca es un estímulo más, mientras el DT de Litoral reconoce que pasa a tener un jugador con estricto sentido de la utilidad, marcando y creando.

CHIVEL SERÁ UNO MÁS

En el 2020 solicitó pase en préstamo de River a Salto Uruguay. El año en que el fútbol se llamó a silencio en función de la pandemia, por lo que Edinson Chivel no pudo debutar con la decana en el pecho. Lo hizo en la temporada pasada y en este 2022, el retorno al plantel en manos de Héctor Alejandro Torrens por segundo año consecutivo. Beninca se va y Chivel pega la vuelta, como para equilibrar. Mientras una duda con respecto a Facundo Rodríguez, el volante por izquierda que pertenece a Universitario. Supo de un saliente rendimiento en River Plate y en Universitario parece que no lo piensan dos veces: con la del rojo otra vez.