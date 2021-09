¡FÚTBOL, NO PARES!

Si la pretensión era que el fútbol volviese o volviese, las pruebas no faltan en función de la realidad. Sábado, domingo, lunes (San Eugenio-Libertad) y hoy miércoles también, para ir complementando la fecha del Apertura que se inició con los partidos entre River Plate (1) Salto Uruguay (2); Sud América (1) Nacional (1) y El Tanque (1) Salto Nuevo (0).

Desde las 19.45′ el turno de Ferro Carril vs Saladero, con una terna integrada por Marcelo Izaguirre, Ricardo González y Ruben Portela. A partir de las 21.45′, la hora de Ceibal vs Deportivo Artigas, con José Gabriel de los Santos como árbitro central, secundado por R. López e I. Sañudo. Damas y caballeros a partir de los 12 años, pagan 150 pesos. Menores de 12 años, con ingreso libre. Noche de fútbol, con promesa que ojalá contemplen y no que todo transcurra en medio de limitaciones. A todos les está costando el gol. Si del espectáculo y su contenido se trata, votos para que le cuesten menos. El fútbol claramente no para, entre el calendario local, la Copa de Clubes de OFI y Salto jugando en la Primera División Amateur. El amplio menú. Lo es.