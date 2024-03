MARIA NATALIA DO CANTO (Q.E.P.D.)

Falleció el 23 de marzo de 2024. Su compañero: Marcos Povea. Sus hijos: Pia Guillermina y Thiago

Benjamín Povea Do Canto. Sus Hermanos. Lorena Paola Do Canto y Marcelo de los Santos Do Canto.

Sepelio efectuado. Empresa La Salteña.