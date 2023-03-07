ELIDA CONTI MACHADO (Q.E.P.D). FALLECIÓ EL 7 DE MARZO DE 2023. SUS HIJOS: JUDITH MARÍA LLUBERAS; JOSÉ ENRIQUE LLUBERAS Y LOURDES TUDURI; Y CLAUDIA PANISSA. SUS NIETOS: SANTIAGO, PATRICIA Y MERCEDES MENDOZA LLUBERAS; DIEGO PANISSA; RAFAEL, ANDREA Y GUADALUPE LLUBERAS TUDURI; GUZMAN LLUBERAS ZENI; MARÍA Y JUAN CARLOS LLUBERAS PANISA. SUS BISNIETOS: NEHUEN Y ANAHÍ LLUBERAS DÍAZ; EMILIA E INES PÍRIZ MENDOZA; JUAN DIEGO Y JOSEFINA LLUBERAS ZERBINO; JOAQUÍN E IGNACIO MENDOZA LORENZELLI; FRANCISCO Y FELIPE ZEBALLOS LLUBERAS; JUAN ANTONIO LLUBERAS ETCHART, PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR DICHO FALLECIMIENTO. SEPELIO EFECTUADO. EMPRESA LA SALTEÑA