JUAN JOSÉ CRUZ QUINDT “ Jota Jota” (Q.E.P.D)

Falleció 01 de enero de 2022. Su esposa Elida do Carmo; Sus hijos: Giovanni y Deborath Cruz do Carmo; Sus nietos Nazarena y Nahuel Cruz Colombo y Antonio Cruz do Carmo, participan con pesar el sepelio que se efectuará el día 03 de enero a la hora 9:00 en Cremación. Empresa La Salteña.