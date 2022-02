Fundadora del espacio de arte “Café Cultura”

Carol Aguirregaray

Carol Aguirregaray es una profesora de danza que comenzó muy joven su carrera y desde hace muchos años tiene su academia denominada “Baila Conmigo”. Cuando sobrevino la pandemia – que la llevó a suspender sus actividades docentes y artísticas, pensó en llevar adelante un nuevo emprendimiento, inspirada en algunos lugares de Europa que conoció al irse de gira – años antes – con una delegación uruguaya de danza.



Fue así que nació Café Cultura, una propuesta diferente que fue muy exitosa y continúa en pleno auge. Dicho espacio de arte funciona en la calle Chile 832 casi Asencio en el barrio Cerro.

“Estoy muy agradecida con el público de Salto por su apoyo y me gustaría que se sumen más personas a esta movida artística y cultural en una ciudad turística como la nuestra” – reflexionó la entrevistada.

Para quienes estén interesados en conocer más acerca de Café Cultura podrán incursionar en la página de Facebook Café Cultura

Instagram @cafecultura28 y en su facebook personal Carol Aguirregaray.

Carol compartió su historia de vida con EL PUEBLO y cómo fue el proceso que dio a luz a Café Cultura,que se inició con la pandemia en el año 2020 .

“Yo me dedico a la danza; soy profesora y bailarina. Dicto clases de danzas latinas; bachata, salsa, tango y folklore. Comencé a trabajar desde muy joven formando mi academia propia, que lleva por nombre Baila Conmigo

Cuando vino la pandemia, Carol no podía ejercer ninguno de sus dos trabajos. En ese entonces impartía clases en un pequeño salón de su propiedad, al costado de su casa.

“Con la pandemia se paró todo. Tenía un dinero ahorrado, entonces comencé a pensar en un nuevo emprendimiento para cuando se liberaran nuevamente las cosas.

Pensé en algo que me asegurara un crecimiento a futuro y me inspiré en algunos lugares que conocí cuando hice una gira por Europa en el 2016. Se trataba de cafeterías y resto bar que en la parte de atrás tenían una sala de teatro… es más, nosotros llegamos a actuar en esos espacios. Siempre supe que lo mío era la temática cultural.

Recuerdo en Amsterdam había una galería donde se exponían cuadros y en la parte de adelante funcionaba la cafetería, donde se presentaban músicos.

Pensé en conjugar muchas de esas cosas, entonces surgió la idea de abrir una cafetería cultural” – reveló.

Primeramente armó una lista con todo lo que necesitaba para el proyecto y empezó a hacer los trámites correspondientes para la apertura del café. “Recuerdo claramente que la pandemia comenzó el trece de marzo del 2020 y de inmediato empecé a buscar el salón.

Café Cultura cuenta con un hermoso salón y el piso resulta ideal para la danza; tenemos a su vez la posibilidad de trabajar al aire libre.

Se instaló equipos de sonido y un gran espejo para las clases”.

¿Cuándo se materializó el emprendimiento?

“El primero de agosto del año 2020 abrimos oficialmente el local Café Cultura que funciona de lunes a jueves. Tenemos clases de bachata y salsa, clases de tango y zumba. Para este año incorporamos clases de guitarra.

En cuanto a los espectáculos, puedo contarles que han actuado en el café, artistas de todos lo géneros, gente referente del candombe, tablados flamencos, peña folklórica, música brasileña, bandas tropicales y otros estilos.

Siempre se trabajó con cupos limitados y la respuesta fue excelente.

Fue una idea diferente para Salto. Cuando la pandemia se volvió a disparar, tuvimos que cerrar y la pasamos bastante mal en ese momento, pero logramos revertir la situación.

En el café se han presentado artistas locales y han venido artistas de la capital del país, también de la frontera. Como anteriormente expresamos, este año a la academia se suma el taller de guitarra con la profesora Mónica Rameau”.

-¿Cuáles son los beneficios de practicar danza?

-“Sin duda el ejercicio físico resulta muy beneficioso. Trabajamos los músculos y las articulaciones, la concentración, el equilibrio y los beneficios a nivel emocional son muy recomendables.

La persona que practica danza generalmente libera hormonas que lo hace sentirse mejor, más feliz.

Es la hora que podemos desconectarnos de la vida cotidiana, de los problemas que normalmente todos tenemos.

Personalmente me siento muy privilegiada de poder vivir de lo que me gusta.

Y me siento muy satisfecha de ver los logros de mis alumnos. En la actualidad los grupos están compuestos por gente joven y adultos.

Otro punto importante es que las personas que deseen pueden hacer una carrera dentro de la danza, puesto que en forma anual vienen examinadores.

De hecho contamos con alumnos que ya están en un nivel avanzado.

Es muy satisfactorio ver cuando se hacen las muestra finales, los familiares apoyan al alumno y pueden ver su progreso.

Hoy vivimos en un mundo muy complicado… con la pandemia pasaron muchas cosas, entonces el arte se transforma en una caricia al alma.

El arte y la cultura son disciplinas muy necesarias en el ser humano y para la construcción de un mundo más humano y feliz.

El baile en pareja es muy positivo… poder tocar el cuerpo de otra persona con respeto, poder bailar juntos… llevar en el compás a la compañera o al compañero fomenta el trabajo en equipo.

Otro arte al que hemos promovido en Café Cultura es Drug Queen, fuimos pioneros en el departamento. Hay dos jóvenes que se dedican a esa disciplina”.

–¿Cómo se viene la agenda 2022?