Fundación Diabetes Uruguay celebra doce años de servicio a todo el país

Fundación Diabetes Uruguay (FDU) está celebrando un nuevo aniversario trabajando junto a profesionales para ofrecer sostén y educación a familias de todo el país.

Giselle Monsegui – Presidenta de la fundación expresó a EL PUEBLO su agradecimiento a todos los voluntarios y colaboradores, que en estos 12 años han hecho posible la mancomunada labor.

La Fundación Diabetes Uruguay es una organización sin fines de lucro que no cuenta con apoyo económico mensual, no existe cuota social. “El objetivo de la Fundación es dar apoyo, contención e información, promocionando la actividad física y alimentación saludable, pilares del tratamiento junto a la educación, para evitar las complicaciones de una diabetes sin control”.

La misión de la FDU es la de unir esfuerzos para lograr una mejor calidad de vida en los pacientes que viven con esta enfermedad crónica y ayudar en la prevención de esta pandemia mundial.

“Venimos trabajando desde el año 2009, estrechando lazos con organismos nacionales e internacionales, instituciones, empresas y laboratorios, promoviendo encuentros educativos (con nuestro equipo de trabajo) de apoyo y contención entre pares.

Fomentamos instancias de recreación, promoción de la actividad física y campamentos educativos en familia.



Se brinda apoyo continuo para educar en diabetes con charlas periódicas planificadas en todo el país con equipo interdisciplinario.

Se trabaja para defender los derechos de las personas con diabetes fomentando el acceso a un tratamiento adecuado e igualitario para todos.

Ante una situación inesperada y de emergencia se cuenta con un banco de insulina al servicio de los pacientes para que puedan resolver su situación.



DIABETES: UNA ENFERMEDAD CRÓNICA PERO QUE SE PUEDE ACCEDER A UNA BUENA

CALIDAD DE VIDA

La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía.

La mayoría de los alimentos que come se convierten en azúcar (también llamada glucosa) que se libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía.

Si una persona tiene diabetes, su cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

Todavía no existe una cura para la diabetes, pero se puede reducir mucho el efecto que tiene sobre la vida si se practican hábitos de estilo de vida saludables, se toman los medicamentos según sea necesario, se obtiene información sobre el automanejo de la diabetes y no se falta a las citas con el equipo de atención médica.

El ejercicio físico constituye uno de los pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes, junto con la alimentación, el tratamiento farmacológico y la educación sanitaria. La actividad física es muy recomendable para todos, pero es especialmente útil para las personas con diabetes.

Los deportes más recomendables son caminar, correr y montar en bicicleta, pero siempre hay que tener en cuenta el historial médico del paciente. Los diabéticos deben llevar un registro de entrenamiento y consultar siempre con su médico antes de realizar un ejercicio de forma continuada.