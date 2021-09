Funcionarios del Hospital denuncian varias irregularidades

Existe preocupación por parte de funcionarios del Hospital Regional Salto agremiados, por el cese de las personas que habían sido contratadas durante meses críticos a raíz de la pandemia. Denise Volpi, representante de los mismos, manifestó la incertidumbre ante dicha situación.



PELIGRA BUENA

ATENCIÓN AL USUARIO

Nosotros tenemos más de 90 cargos que van a cesar ahora, entre personal de servicio, de enfermería, médicos, todos los que fueron contratados por el plan Covid, y ellos, las autoridades, sinceramente, dicen que no saben qué sucederá, como que no nos dan una respuesta certera, lo que tampoco nos permite a nosotros en el momento, decir qué medidas vamos a tomar, pero, se va a tener que tomar alguna, porque, fíjese que, si estaban resentidos los servicios ya hacen varios años y ahora quitan todo esto, y quedan los servicios abiertos de nuevo, realmente, nos vamos a ver muy afectados y el usuario se va a ver muy afectado.



IRREGULARIDADES

Tenemos en este momento con la empresa de limpieza, ciertos problemas de irregularidades, por lo cual estamos hablando con la Dirección, la cual está haciendo despidos y no se están basando en los pliegos. Se están haciendo en este momento, hay algunos inconvenientes con el pago de los descuentos que vienen en los sueldos, y estuvimos hablando con la Dirección, porque, si esto no se soluciona, veremos si la empresa sigue o no sigue.



CORREN PELIGRO PUESTOS DE TRABAJO

Hay personal de muchos años que se han visto perjudicados al punto de quedar sin trabajo. Realmente las autoridades justifican que están pasados de horas, y por lo tanto, como Comisión fuimos y pedimos que se nos pase la información de si realmente, y la Dirección lo debe de saber, si están pasados de horas o no, porque ellos se justifican en eso, en que el despido de los compañeros después de los 90 días, es porque están pasados de horas y hay que recortar.

Estamos esperando ese informe, y por otro lado se está viendo también, toda la situación ilegal del no pago y veremos qué medidas tomar