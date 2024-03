Fuerte demanda por Lana Merino se refleja en los negocios a nivel local

Otra semana que finalizó con buena actividad comercial de lanas a nivel local, donde a la vista se refleja el interés de la industria por lanas más finas. El grueso de los negocios continúa siendo en el sector de lanas Merino donde el adicional de las certificaciones le agregan un sobreprecio que es evidente en los valores.

Detallamos los siguientes negocios dados a conocer por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) en las últimas jornadas: 24.000 kilos de 17 micras, lote acondicionado con grifa verde y certificación RWS y orgánica, con rendimiento al lavado 78,5%, negocio concretado a US$ 7,15 el vellón y US$ 1 los subproductos. El lote corresponde a 2 zafras. También, 17.000 kilos de 17,7 micras, lote acondicionado con grifa verde y certificación RWS, con rendimiento al lavado 77,1% a US$ 6,25 el vellón y US$ 1 los subproductos. 13.500 kilos de 18,1 micras, lote acondicionado con grifa verde y certificación RWS, con rendimiento al lavado 76,4% a US$ 6,20 el vellón y US$ 1 los subproductos. 5.000 kilos de 19,1 micras, lote acondicionado con grifa verde, con rendimiento al lavado 77,2% a US$ 5,25 el vellón y US$ 0,80 los subproductos. 18.000 kilos de 19,4 micras, lote acondicionado con grifa verde y certificación RWS y orgánica, con rendimiento al lavado 74,9% a US$ 5,45 el vellón y US$ 1 los subproductos. 14.000 kilos de 19,8 micras, lote acondicionado con grifa verde y certificación RWS, con rendimiento al lavado 74,4% a US$ 5,40 el vellón y US$ 1 los subproductos. 4.000 kilos de 19,8 micras, lote acondicionado con grifa verde, con rendimiento al lavado 74,5% a US$ 4,60 el vellón y US$ 1 los subproductos. 5.000 kilos de 20,7 micras, lote acondicionado con grifa verde y certificación RWS, con rendimiento al lavado 80% a US$ 5,00 el vellón y US$ 1 los subproductos. 2.500 kilos de 21,1 micras, lote acondicionado con grifa verde, con rendimiento al lavado 74% a US$ 4,10 el vellón y US$ 1 los subproductos. 1.500 kilos de 21,5 micras, lote acondicionado con grifa verde, con rendimiento al lavado 74,2% a US$ 4,00 el vellón y US$ 1 los subproductos. también se conoció la venta de un lote Merino Dohne de 13.000 kilos de 20,9 micras, lote acondicionado con grifa verde, con rendimiento al lavado 78,1% a US$ 5,00 el vellón y US$ 1 los subproductos. El lote corresponde a zafras 2022 y 2023 siendo solo la última certificada RWS.