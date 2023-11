«Fueron tres años en el club; momento de dejar»

«Tengo en claro que no hay desgaste, ni con los directivos ni con el plantel. Pero fueron tres años en el club y por lo tanto es el momento de dejar. Uno sabe cómo es esto del fútbol, de los ciclos, de las decisiones y no siempre se sabe lo que pasará después. Pero al día de hoy hablaría de esa decisión. Tomarme un tiempo lejos del fútbol, porque además el trabajo particular genera su propio tiempo. Mi posición al día de hoy es esa. Por eso digo que es el momento de dejar»

-ALEJANDRO IRIGOYEN fue marcando la huella en Saladero. Admitamos, no solo en el plano futbolístico, también en lo humano. Clave a ese nivel, para que el concepto de unidad fuese aplicado, aunque no faltasen las broncas o las decepciones frente a situaciones externas.

El DT sabe que goza del amparo de sus jugadores. Sabe que se ganó la estima general. Sabe que para quienes son parte del club, él es uno más. Fueron tres años de labrar y de querer. También de ser. Cabe preguntarse si definitivamente lo de Alejandro Irigoyen es el punto final o cabe la posibilidad….de un punto y aparte. Y en ese caso, la historia sigue….