“Fue un año difícil pero aún así se lograron cosas”

Adriana Carabajal Conti – Presidenta de la Asociación Civil Ambientalista de Salto – ACAS abordada por EL PUEBLO hizo una lectura anual de las situaciones frente a la consigna que la institución se ha planteado desde su génesis y cómo piensan seguir de aquí en más frente a un nuevo ciclo de labor que se abre ante el 2022.”

Este año en medio de la pandemia todo fue más complicado. Evidentemente que nos afectó a todos sobremanera.El no poder vernos ni hacer reuniones presenciales dificultó la dinámica de nuestro trabajo. Fue un año difícil. Pero se hicieron igualmente cosas. Por ejemplo, formamos parte de la red de ongs ambientalistas; también de una nueva red GNDR (Red Mundial de Reducción de Riesgos).



Carabajal Conti se refirió a algunos logros obtenidos pese a las situaciones adversas. “Se conformó un grupo focal en Uruguay y lo integramos junto a otras organizaciones de otros departamentos. Participamos de reuniones de referentes en territorio con la comisión que tuvo que ninvestigar y enviar informe a Ministerio de Industria sobre tema Fracking en Uruguay. Siempre surge el fantasma ante tanta falta de inversiones y el deseo desmedido de las autoridades que no ponen límite a las multinacionales.

Recordemos que están abiertos los contratos generados en el gobierno anterior y ante la eventualidad de empresas rapaces como las que ya tuvimos, aparecen. Y Uruguay es un país necesitado, entonces puede caer en tentación de entregar territorio nacional para esta práctica de búsqueda y explotación de hidrocarburos. Nosotros junto a otras organizaciones ambientales estamos a favor de la vida, por eso nuestra defensa del agua, que pasó a ser un bien escaso en el mundo y codiciado por todos”.

Las personas más expuestas a las catástrofes suelen ser las más pobres, las que viven en los lugares más vulnerables y casi siempre están excluidas de las estructuras políticas, sociales y económicas que deberían existir para apoyarlas. La única manera de que esto cambie es que se escuche a las comunidades, que participen en las decisiones sobre el uso de los recursos y que tengan la capacidad de cambiar su situación. Y no sólo a nivel local: las experiencias de las comunidades más amenazadas deben influir en las decisiones nacionales e internacionales.

ACERCA DE GNDR

Los miembros son organizaciones benéficas, grupos comunitarios y organizaciones sin ánimo de lucro, en su mayoría del sur del mundo, que a menudo trabajan directamente con sus comunidades locales. El trabajo de colaboración tiene como objetivo apoyar a las comunidades en riesgo para que puedan liderar los cambios por sí mismas. Para que puedan participar en los procesos de toma de decisiones, acceder a los recursos, proteger su entorno y reducir la amenaza de perder sus vidas, sus hogares y sus empleos a causa de otra catástrofe.

“ACAS. Va por una ley que prohiba esta técnica desastrosa. Y que está mas que demostrada en el mundo que sus males son irremediables”

“Solicitamos entrevista a la Comisión de Industria. Cuando se trate en tema que será el año próximo -puesto que nos quedaron de avisar, para hacer el planteo y que nuestra voz llegue al Parlamento. Nos queda en el debe la entrevista solicitada a quienes están en Gestión Ambiental de la Intendencia de Salto.

Siempre por confirmar y solamente fueron cuentos.

Lo mismo con el Intendente, que en su afán de estar en constante campaña y seguir escalando hace caso omiso a los desastres ambientales que esta realizando en el Vertedero ahora en trato con OSE depisitando lodos tóxicos provenientes de la PTAR (Planta de tratamiento de aguas residuales), afectando la salud humana y del ambiente en general . No vemos que Salto cuente con políticas ambietales. Los problemas son viejos y empeorando. No creemos que haya gente idónea, no creemos que se esté invirtiendo en ello. Es una materia pendiente que se la siguen llevando a exámen sin salvarla . Para colmo de males están convencidos que la gente necesita migajas.

Se comprometen en campaña y no cumplen. Los otros partidos de la coalisión son cómplices ya que nada hacen al respecto. Pero que quede claro que ACAS seguirá vigilante y denunciando estos abusos por parte de los gobernantes. Decimos no mientan más. Hablar menos, hacer más. Preocúpense por los ciudadanos. El pueblo los puso en ese lugar porque confió en ellos. Ustedes sres políticos son nuestros representantes y no cuentan con nuestro avali para acabar con todo y darle riendas suelta a su gran codicia de poder. Basta” – enfatizó la Presidenta de ACAS.

ALGUNOS DE LOS OBJETIVOS Y MISIÓN DE ACAS

Mejorar el espacio en que vivimos, efectuando tareas para que nuestros bienes naturales se mantengan sin contaminación y el medio ambiente sea preservado con el fin de que, quienes lo habitamos, podamos tener una mejor calidad de vida y las futuras generaciones puedan contar con un ambiente sano y propicio para la vida vegetal, animal y humana. Participar activamente como organización en la vigilancia ambiental. Comunicar e informar a instituciones y población en general sobre las diversas temáticas relacionadas con el medio ambiente. Educar y capacitar a los integrantes de la asociación y a la ciudadanía organizando reuniones, charlas, simposios, foros, campañas publicitarias, etc. Denunciar ante las autoridades pertinentes y ante la opinión pública todo aquello que sea perjudicial para el ambiente basándonos en evidencias claras, precisas y proponer soluciones. Para el cumplimiento de estos objetivos la organización podrá celebrar convenios con otras asociaciones civiles, organismos del Estado, y demás instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.