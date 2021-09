Fue presentado en la Junta Departamental un proyecto para reducir la cartelería política en espacios públicos

Se limitará cantidad, zonas y tiempo de permanencia

Hace algunos días, el edil Augusto Bonet, perteneciente al Partido Nacional, presentó un proyecto de decreto para regular la utilización de cartelería (principalmente política) en espacios públicos. El fin principal es el de mantener la limpieza en las calles, dijo Bonet en una reciente conversación con EL PUEBLO, que así transcurría:

-En líneas generales, ¿de qué se trata el proyecto?

Es un proyecto que tiene como objetivo desestimular el uso de cartelería publicitaria en la calle, principalmente columneras, pasacalles y ese material que generalmente se utiliza en las elecciones cada cinco años. Nosotros siempre escuchamos a vecinos que se quejan de la mugre o la suciedad que dejan los carteles, de la contaminación, de algunos peligros que pueden pasar por ejemplo si en una tormenta un cartel vuela o se enreda en un cable. Y justamente somos nosotros, los políticos, los que estamos utilizando esa cartelería y somos justamente los políticos los que tenemos la potestad de regular. Entonces nos parece oportuno empezar a hablar ese tema. Nuestro objetivo no es puntualmente la prohibición de la utilización de la cartelería, sino que es la desestimulación, que la gente opte por otros métodos de publicidad mucho más efectivos, mucho más económicos, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser los medios tradicionales, que tienen mucho más llegada a la gente, porque nadie vota por un cartel, pero ese cartel genera quilos de contaminación que cada cinco años terminan en basurales. En la última elección hubo un poco de reciclaje, pero generalmente terminan en basurales o ensuciando las calles de la ciudad y del departamento todo.

-Tenemos entendido que la idea es determinar zonas…

Se trata de crear zonas donde está habilitado colocar cartelería, que son principalmente las avenidas principales y algunas calles como por ejemplo Washington Beltrán, que es una calle muy transitada en Ceibal, pero además bajar la cantidad de cartelería que se utiliza. Nosotros planteamos que se pueda colocar solamente dos columneras por cuadra y un pasacalle cada dos cuadras. Que los partidos políticos, que las empresas o lo que sean que quieran colocar cartelería lo puedan hacer en esos lugares y con esas condiciones. Así bajaríamos significativamente la cantidad de carteles que hay en las calles.

-En cuanto plazos para retirar ese material, ¿se plantea algo?

Sí, además de eso se generan plazos, por ejemplo si nosotros tomamos las elecciones, solamente se podrían colocar carteles cuarenta días antes de las elecciones y los partidos políticos están obligados a sacarlos veinte días después de las elecciones.

-¿Y si no se cumple?

De no cumplir, la Intendencia podrá retirar los carteles por cuenta propia y multar a los partidos políticos.

-Muchas veces los carteles no son políticos, ¿hay algo sobre eso también?

Algunas agrupaciones que no son políticas partidarias, que no son empresas, utilizan la cartelería para expresarse y generar algunos mensajes puntuales, cosas que se dan una o dos veces al año, que pueden ser sindicatos, grupos feministas, grupos ecologistas, que hacen intervenciones urbanas y no es nuestra intención coartarles la libertad a ellos para que puedan expresarse. Entonces habilitamos una especie de régimen especial para todas las organizaciones que no sean políticas partidarias y que no sean tampoco comerciales, es decir que no sean partidos políticos ni empresas, para que ellos puedan colocar cartelería en cualquier lugar de la ciudad por un período de tiempo corto y después retirarla. ¿Por qué? Porque ellos no son los que generan el principal problema; lo generan los partidos políticos y algunas empresas. Entonces nos parece justo que en ese caso ellos tengan la posibilidad de seguir haciendo su actividad y nosotros como Estado o como Gobierno no impedirles que se puedan seguir expresando, porque no son los que hacen el problema. Entonces nuestro objetivo es ese, desestimular el uso de la cartelería pública en columneras, en árboles, en general en la vía pública porque de verdad creemos que es un problema que capaz que nos acordamos cada cinco años, capaz no nos acordamos todos los días, pero cuando llegan las elecciones nos preguntamos por qué no lo regulamos antes, y eso es lo que estamos haciendo ahora.

-En algún momento mencionó la idea del reciclaje, ¿se piensa en eso en este proyecto?

Sí, en un artículo del proyecto apuntamos a que la cartelería que sea retirada por la Intendencia de Salto, ya sea porque no fue retirada por los partidos políticos o por algún otro motivo, sea donada a algunas organizaciones sin fines de lucro que se dedican al reciclaje de esos carteles y por ejemplo fabrican casas para animales, o fabrican material educativo como pueden ser carpetas, incluso hay algunas en Montevideo que generan tachos de basura ecológicos con material reciclado y está bueno que la Intendencia retire esos carteles y en vez de tirarlos al basurero, que es otro problema que tiene Salto y que por suerte se está encarando ahora, los done, que se reciclen y que ingresen en el proceso de reciclaje y de economía circular que es lo que nosotros buscamos. Desde las elecciones nosotros tenemos propuestas referidas al medio ambiente y esta es una de ellas. Creo que va a tener apoyo de los partidos políticos en la Junta, eso espero.

-Precisamente, ¿en qué etapa está el proyecto y cómo sigue ahora?

Fue presentado en la Junta Departamental, eso va a pasar a Comisión de Legislación, ahí se va a estudiar, se va a charlar con los ediles, seguramente se van a hacer algunas modificaciones que nosotros estamos dispuestos a aceptarlas, porque de eso se trata, de que el proyecto sea mejorado y que llegue en consenso al plenario y que en el plenario se lo vote. Esperemos que así pase y que para las próximas elecciones la cartelería sea muchísimo menor en cantidad, porque insistimos, hay métodos publicitarios mucho más efectivos que ese, mucho más amigables con el medio ambiente, que ensucian mucho menos y ese es el objetivo, ir por una ciudad mucho más limpia, mucho más amigable para el turista y para los salteños mismos que estamos todo el tiempo mirando cómo se llenan las columnas de carteles… Hasta el día de hoy hay carteles de las últimas elecciones.