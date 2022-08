«Fue la eficaciaque no tuvimos»

«No dudo que Universitario planteó una estrategia, a partir de lo que sabíamos del rival. Por ejemplo, el control sobre las bandas, porque es uno de los aspectos que Lavalleja de Minas establece a favor. Fuimos aptos para anticipar y a ellos les costó todo, por eso en el segundo tiempo, hasta fuimos un equipo de superior control de pelota. No limito el elogio por algunas virtudes que yo sé, existieron, pero hay cosas para resolver. Fue la eficacia que no tuvimos, porque fue un partido que pudimos ganar. Pregunto, si no fueron entre cinco o siete situaciones de gol. Las tuvimos. Pero malogramos. A lo bueno que el equipo tuvo, hay que sumarle lo que le faltó. Si hay reconocimiento para Universitario, ojalá que sea después del segundo partido»

(EMILIO SILVA, el Director Técnico de Universitario. No es de los que reniega de la autocrítica con el plantel. Por eso ayer, fue día para repasar lo sucedido. Si hubo algún déficit, la corrección en lo inmediato. No es otro el fin).