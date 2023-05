Fue aquella vez del»Tito» en EL PUEBLO…

-Vaya a saber de qué año se trata y en ocasión de cual entrevista, de las tantas en EL PUEBLO con el «Tito» Aplanalp.

La toma gráfica lo replantea. Lo vuelve a traer. Quiere integrarlo por un tiempo más a la vida de todos los días. Pero ya no se puede. Ya no es posible.

Hay que hacerse la idea de este último adios y esta elocuencia de entender, que a su manera, fue UN CREADOR VITAL, OCURRENTE, ACTIVO, QUIJOTESCO.

Por lo menos tres décadas atrás, se atrevió a alumbrar el fútbol del «Confraternidad Comercial», que terminó siendo la idea de base para el fútbol Sénior y Súper Sénior que llegaría en el devenir de los años siguientes.

En una humilde hoja de cuaderno y desde su puño y letra,los partidos que se jugaban en cada fin de semana.

Pero además, fue ideólogo del fútbol femenino en nuestro medio en la década de los 80 y un tiempo atrás, fomentó los juegos interligas entre campeones.

Planificaba, difundía, apelaba a la solidaridad de quienes instituían los trofeos: toda una marca registrada desde el «Tito» Aplanalp.

***********************

Su salud andaba a los tumbos. El sabía que no estaba bien, «porque no me siento bien» y enumeraba las complicaciones que se fueron acumulando.

Su fallecimiento mueve a la reflexión. Su vida se fue apagando -cuentan- en medio de la indiferencia de tantos. Una dolorosa indiferencia…..

¿De qué año es la foto? No importa el año. Es como volverlo a traer.

Tan solo….por un rato más.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-