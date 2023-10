Frente Amplio pidió tratar tema Salto Grande y blancos de “Aire Fresco” se retiraron de sala

Junta Departamental de Salto emitió una declaración

En la sesión de la Junta Departamental de anoche la bancada de Ediles del sector “Aire Fresco” del Partido Nacional se retiró de sala cuando comenzó el tratamiento de un proyecto de minuta de declaración propuesta por el Frente Amplio sobre la interpelación al Canciller de la República y a la Ministra de Economía por la gestión de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande. En sala quedaron los Ediles del Partido Colorado, y los Ediles Nacionalistas Augusto Bonet y Gómez que ingresó promediando la discusión.

LA COALICIÓN SE FRACTURÓ

La Edila Patricia García del Frente Amplio en un momento de la discusión del tema de Salto Grande, recordó “un dicho popular, disparar no es cobardía sino agilidad en los pies, y eso es lo que vi por primera vez en mi vida, que no pensé verlo de los Ediles del Partido Nacional. Celebro que haya quedado Augusto Bonet y los compañeros del Partido Colorado. La verdad que es triste todo lo que hemos pasado en todo este tiempo desde que se suscitó este problema con la CTM de Salto Grande”.

“Se terminó lo que se avizoraba cuando ganaron las elecciones nacionales, se terminó definitivamente lo que ellos lograron llamar la coalición. La coalición se fracturó definitivamente, no existe más la coalición. Aquí en Salto se terminó el llamado gobierno paralelo. En principio la coalición nunca existió, lo que existió fue solo un conjunto de personas que hicieron un acuerdo para poder lograr ganarle a la mayor fuerza política que es el Frente Amplio”.

“Voy directamente a lo que sucedió en la CTM de Salto Grande, con esos sueldos extravagantes el pueblo despertó, que es lo que me alegra, porque esto no podía quedar así. Lamento por la persona del doctor Carlos Albisu porque en lo personal conozco su trayectoria, conocía a su padre y a su madre, y sé la clase de persona que es, y lo tengo que reivindicar, no puedo dejarlo pasar por alto. Eso lo lamento mucho”.

LA COALICIÓN SIGUE

A modo de aclaración, el Edil nacionalista Augusto Bonet sostuvo que “la coalición sigue funcionando a nivel nacional como venía funcionando hasta ahora. En varios organismos hay compañeros de todos los partidos políticos que integran la coalición, están trabajando todos los días y este hecho puntual no va a quebrar la coalición”.

Por otro lado, “la postura de nuestra lista, que es una de las razones por la que estamos acá fue clara, por lo menos desde abril de 2021 venimos vertiendo nuestra opinión en medios de comunicación al respecto, por lo tanto, agradezco las palabras de los Ediles del Frente Amplio a estar en sala, pero nos defendemos por el propio peso de nuestras palabras anteriores”.

“La declaración de la Cámara de Diputados entiendo que no es favorable para la Junta Departamental como institución. El punto sexto (de la misma) habla que tienen que renunciar las personas que ingresaron por designación directa y específicamente los que cumplen función de Ediles. El ordenamiento jurídico de Uruguay establece precisamente cuáles son los impedimentos que tenemos para ser Ediles, y no está incluido por ser integrantes por designación directa de organismos públicos salvo la Intendencia y el Poder Ejecutivo nacional sin contar empresas públicas, servicios descentralizados, etc.”.

“Por lo tanto, entendemos que se está cometiendo un exceso en las atribuciones del (parlamento), y hacer énfasis o apoyar lo declarado por la Cámara de Diputados, es un retroceso en materia de descentralización y en la autonomía, es un avance del centralismo que me parece que, sin defender absolutamente nada, simplemente cuestionando este punto, nos parece peligroso”.

MINUTA DE COMUNICACIÓN

La minuta de declaración del legislativo local fue votada por los Ediles del Frente Amplio, y establece lo siguiente. “La Junta Departamental de Salto expresa su total adhesión al punto 6 de la moción de la sesión extraordinaria realizada el día 3 de octubre de 2023 en la Cámara de Representantes, que fuera votada por unanimidad de los legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Frente Amplio, en el cual se considera necesario el cese de todos los contratos que en forma discrecional, a través de designaciones directas que se hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020, incluido el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñan como ediles de la Junta Departamental de Salto. Consecuentemente, se entiende pertinente y coherente la solicitud de renuncia a los restantes delegados de la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que fueran parte de las resoluciones en los ingresos cuestionados por la Cámara de Representantes”.

Por el artículo 2 de la resolución aprobada, se dispuso remitir dicha minuta a la Cámara de Representantes, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Delegación Uruguaya de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y al Congreso Nacional de Ediles.