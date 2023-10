Frente Amplio interpelará a Heber, de quien pidió la renuncia la semana pasada

Por el momento, el presidente lo respalda

(Uypress) – “Informamos que la Bancada de Senadoras y Senadores del Frente Amplio, reunida en la tarde de este lunes, resolvió interpelar al Ministro del Interior Luis Al-berto Heber”, anunció el par-tido de oposición.

Al tiempo que se exige «res-ponsabilidad política», desde el FA se señala la participa-ción de policías en la trama que pretendió construir una defensa para el ex senador hoy preso Gustavo Penadés. El senador José Carlos Mahía señaló como motivos de la interpelación al jerarca un «cúmulo de acciones» que se sostuvieron a lo largo del tiempo, como el «caso Marset, caso Astesiano, actitud institucional ante el caso Penades». «No hablamos de gestión, que podríamos, hablamos de garantías, que son las que siguen faltando», señaló Mahía desde su cuenta de X (Twit-ter). «La semana pasada solicitamos la renuncia del ministro del Interior», dijo a Montevideo Portal el senador Charles Carrera. Al momento que el presidente lo reafirma, no hay otro camino que desatar la exigencia de la responsabilidad política», agregó.

«Estamos en un momento muy complejo en materia de seguridad y convivencia, y todos los hechos que están pasando en el Ministerio del Interior demuestran que el ministro no tiene control sobre la Policía Nacional. Por eso fue que definimos este camino», dijo respecto a la interpelación. Cabe recordar que paralelamente a la imputación del ex senador del Partido Nacional Gustavo Penadés, por 22 delitos de índole sexual, que lo llevaron a prisión preventiva, también se formalizó una investigación sobre el ex director del Comcar, Carlos Tarocco, por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración realcon reiterados delitos de revelaciones secretas.

De acuerdo a la fiscal de caso, Alicia Ghione; Tarocco formó parte de una investigación paralela junto con policías y colaboradores de Penadés para entorpecer el trabajo de Fiscalía.

Involucramiento de policías en trama de encubrimiento de Penadés: Heber quiere que el Senado lo reciba en forma urgente

(Uypress) – La vicepresidenta Beatriz Argimón viene manteniendo contactos con los socios de la coalición multi-color para que la Cámara de

Senadores reciba al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Según informó Montevideo Portal, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, solicitó en las últimas horas a la vicepresidenta Beatriz Argimón ser recibió en forma urgente por la Cámara de Senadores. De acuerdo a lo consignado, Argimón viene coordinando con los partidos socios de la coalición de gobierno la inclusión en la agenda de una sesión la comparecencia del ministro.

Anticipándose a la solicitud de otras instancias, Heber querría asistir al Senado para dar explicaciones sobre el involucramiento de policías en una trama que pretendió en-cubrir al ex senador y hoy imputado Gustavo Penadés, acusado de 22 delitos de explotación sexual de menores, entre otros. Paralelamente a la imputación con prisión preventiva de Penadés, la Justicia también imputó al ex director del Comcar, Carlos Tarocco, que aparecería como uno de los cabe-cillas para armar un esquema de defensa de Penadés. A Tarocco se agregaron, por ahora, otros dos policías, que fueron sumariados y separa-dos del cargo.