El lunes el Intendente Andrés Lima comenzó la semana anunciando en conferencia de prensa el aumento del precio del boleto de ómnibus de $20 a $25, tema que recaló en la sesión de anoche en la Junta Departamental, donde en la media hora previa el Edil socialista Juan Pablo Rocca fundamentó en favor de la medida del Ejecutivo, lo que provocó que el Partido Nacional planteara posteriormente debatir el tema considerando que lo expresado no era correcto, pero el oficialismo decidió continuar con el orden del día pactado previamente por los coordinadores de bancada que incluía el homenaje a los músicos Rosario Sosa y Juan Carlos Emmeneger.

SALTO PAGA MÁS

CARO EL GASOIL

El Edil Rocca aprovechó la media hora previa para fundamentar sobre la decisión de la Intendencia de aumentar el boleto. «Para esta noche quisiera aprovechar esta instancia para reflexionar sobre» la «reciente suba de combustible y por consecuencia, la inevitable suba del boleto del ómnibus de $20 a $25. Y aunque digan que es falso que se sube el boleto por la suba del combustible porque está subsidiado, esta premisa no es correcta porque la Intendencia compra el gasoil a precio ANCAP el cual actualmente ronda en $58.99 multiplicado esto por 14.000 litros de gasoil semanales, cuando antes de la suba, el mismo estaba en $53.99. Claramente vemos una primera variación importante».

«Hemos visto –continuó Rocca- cómo se ha intentado instalar en la opinión pública que con 5, 6, 10 o hasta $14 se puede mantener en pie un servicio adecuado de transporte público. No debemos ilusionar a la población con falsas expectativas, la gestión del mismo es mucho más complejo y, sobre todo, cuando tenemos por definición programática que el mismo tenga un carácter social».

«Actualmente la Intendencia de Salto proyecta subsidiar el transporte público por más de $60 millones anuales. En las anteriores subas de combustible la Intendencia de Salto ha hecho los mayores esfuerzos para mitigar la suba constante del precio del combustible. Por ejemplo, logró absorber los anteriores $4 de suba, es decir, se generó déficit a cambio de no aumentar y golpear en el bolsillo de la gente, pero esta reciente suba ha profundizado aproximadamente en $665 mil mensuales el gasto en combustible, sumado a los derivados del petróleo como así la compra de repuestos».

«Para tomar dimensión de la importancia del servicio de ómnibus con carácter social», baste decir «que más del 50% del total de boletos emitidos por mes sin costo son para estudiantes, jubilados y pensionistas. A la fecha, se cuenta con un subsidio aproximado de $1.6 millones mensuales mediante el Fideicomiso Financiero o más conocido como Fideicomiso del Boleto por el Ministerio de Transporte» el «mismo es insuficiente en su aporte para poder mantener de forma sustentable el servicio».

«Proponemos que se estudie una revisión del subsidio actual, no solo por el mecanismo de fideicomiso del boleto, sino también en la forma, que en particular la Intendencia Salto accede al precio del gasoil, siendo este un valor bastante elevado comparado con la zona metropolitana. Por eso me pregunto ¿Por qué los salteños y salteñas para acceder a un boleto social accesible, debe pagar más caro el gasoil, comparado con la zona metropolitana y por ende trasladarlo al precio? ¿Es solamente una cuestión de concentración de población o en realidad debemos repensar una visión de desconcentración de los recursos? La revisión que proponemos no solo debe verse en términos de porcentajes y distribución de este, sino también el mecanismo de financiamiento. También creemos pertinente que en la forma que está impactando el mecanismo de PPI para establecer los precios de combustibles, coyunturalmente se debe estudiar el proceso de endeudamiento por parte de este fideicomiso, para que el mismo esté acompasado con las eventuales subas, y así garantizar un mecanismo sustentable, permitiendo un servicio social para el transporte en todo el país».

NO NOS

ACOMPAÑARON

En diálogo con EL PUEBLO, el Edil nacionalista Pablo Williams explicó «que no es verdad que el aumento del boleto se deba a los aumentos de los combustibles ya que por un fideicomiso que hay a la Intendencia se le devuelve la diferencia entre un precio que ya está fijo y el precio que paga en el surtidor. Esta medida se aplica únicamente para los ómnibus de pasajeros, el resto del combustible que consume la Intendencia lo paga a precio normal».

«En la media hora previa –agregó-, los Ediles del FA hicieron algunos comentarios con respecto a este tema justificando el aumento del boleto. En la media hora previa no se puede discutir ni interrumpir al Edil, entonces propusimos que se discutiera al final de la sesión. En la votación la bancada del FA no acompañó nuestra propuesta. En líneas generales queríamos dar la discusión acá en la Junta del tema del aumento del boleto, pero no nos acompañaron», concluyó Williams.