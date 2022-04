Frente al torrente de críticas, el CJ Juvenilvarió: no más gurises sobre la medianoche

Padres, madres, familiares directos, etc. Todo un torrente de críticas se abatió en la semana sobre quienes orientan al Consejo Único Juvenil, llámese neutrales y representantes de clubes, frente a lo que fue calificado como «un disparate». Esto es, fijar partidos entre semana a las 20 y 22 horas o como ayer jueves cuando un partido de Sub 14 fue pactado para la hora 21 y 30′.Ante el rechazo de esos horarios aludidos, y atendiendo a la realidad de quienes además de jugadores de fútbol en la gran mayoría de casos cursan estudios secundarios, se optó desde la semana que viene alterar la situación. Los partidos pasan a tener un nuevo horario: 19.30′. Claro está que suma a favor el hecho de la Semana de Turismo, con paréntesis en los centros educativos. Habrá que aguardar que plan de horario se concreta después de ella.Pero lo cierto es que la razón esta vez primó y el giro de tuerca está planteado.

