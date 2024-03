Frente a la postura de OFI, un grupo de técnicos elevan nota a EL PUEBLO «Solución con pruebas técnicas y no bajo condiciones arbitrarias»

-La polémica después de todo no deja de arder, entre la ley elaborada y que entró en vigencia en cuanto a exigencia de la Licencia B para dirigir planteles de fútbol a nivel de todo el país, a nivel de ligas y de las categorías que fuese, y el rechazo frontal que desde varios ámbitos involucrados en el fútbol, se ha planteado.

En la jornada de la víspera, un grupo de técnicos elevó a EL PUEBLO, la nota que a continuación reproducimos, la que apunta a amparar la iniciativa de OFI, esgrimiendo razones de base. El organismo rector expuso una línea alternativa, a la imposición que surge desde la ley. Este texto a continuación.

************

«Respecto al llamado de la Organización del Fútbol del Interior para la realización de un curso de capacitación de técnicos para actuar en respectivas Ligas amateur del interior, un grupo de entrenadores manifiesta:

1) El llamado a curso de capacitación para técnicos enmarcado en la Circular de OFI Nro 2671 referente a Licenciaturas Entrenadores de OFI, actúa sin duda como una reglamentación coordinada, complementaria e interpretativa de la ley vigente.

2) La ley referida no es taxativa, legisla a título de ejemplo y la resolución del llamado de OFI a través de la circular referida, hace extensiva de las disposiciones legales, a las que no intenta contraponerse de ninguna manera, ya que en la circular exige que los interesados en este curso, deben en plazo fijado cumplir con las licenciaturas B y C.

3) Esta circular de OFI enmarca en un todo con la filosofía de los legisladores, que tienden todos a tecnificar la profesión de entrenador y apuntar a un enriquecimiento didáctico.

4) Sin duda la OFI llegó a esta instancia, solucionando con pruebas técnicas y no bajo condiciones arbitrarias, situaciones que se estaban creando sin soluciones inmediatas en varias federaciones y Ligas del Interior, en muchas de las cuales habían y hay más instituciones que técnicos habilitados y al fútbol hay que jugarlo y darle posibilidades dentro de la demarcatoria reglamentaria.

5) Así obró OFI, y es por demás entendible, válido, ejecutivo, positivo, práctico, legal, amplio y democrática entonces la resolución, que se limita solo a la actividad de cada una de las Ligas como debe ser y no para torneos de clubes de OFI ni de selecciones.

En la realidad se trata de una solución técnica que tomó OFI una vez con buen y acertado criterio, muy valorado en el fútbol amateur. A favor de entrenadores que apoyan permanentemente al fútbol, sin cobrar para trabajar y muchas veces poniendo de su peculio para el desarrollo de las actividad.

-GRUPO DE ENTRENADORES-