Fredi Cabrera-Romero: ¿hasta cuando se quedan en la franja?

-No hace tanto tiempo que el paraguayo FREDI CABRERA viajó a China, para enrolarse en un equipo de la Primera División en aquel país. La posibilidad de permanencia existió, pero su retorno finalmente se concretó. Tal es así que se reintegró al club propietario de su pase: no otro que Ferro Carril. La pregunta es una: ¿hasta cuándo el segundo goleador de la temporada pasada permanecerá en el Campeón Salteño?. En tiendas de la franja se maneja opcional, una fecha: hasta agosto. Otra situación más o menos similar se plantea en torno al catamarqueño TOMÁS ROMERO, que al igual que Cabrera jugaría en el Campeonato del Interior, para después alejarse y saber de otro destino. El pase de Romero también pertenece a Ferro Carril.En los albinegros se admite que «el plantel lejos de devaluarse, se potencia aún más en relación al año pasado», atento a las seis incorporaciones recientes y dos continuidades que no son tema menor: los riverenses Natanel Tabárez y Javier Quintero.