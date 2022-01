Franco Blardoni, Juan Andrés de los Santos y Maximilano Galván. El Baby y razón de enfoques.

«Los niños usados para que los grandes se sientan ganadores»

Franco Blardoni. Juan «Cabeza» De los Santos. Maximiliano Galván.

Los tres tienen relación directa con el Baby Fútbol Salteño. Son exjugadores que en su momento llegaron a Primera División, hasta que surgió en ellos la saludable misión de enseñar a «los locos bajitos». En su cuenta de facebook, FRANCO BLARDONI expuso una reflexión y no faltaron consecuencias. Desde el momento que se trata de tres deportistas, APTOS PARA LA OPINIÓN, la validez de algunas transcripciones desde EL PUEBLO. Porque en definitiva, recrean la vieja polémica: qué es lo que es lo trascendente en el Baby Fútbol, si levantar una copa de campeón o enseñar los secretos a partir del desarrollo de la técnica. No se trata en este caso desde EL PUEBLO, de avalar o rechazar los análisis vertidos. Compartirlos, contribuye a la discusión. O a profundizar en una temática siempre apasionante. En definitiva, lo es.

FRANCO BLARDONI

«A nadie le importa cuantas copas ganaron en el baby, si son campeones de la copa a, b o H.¿Y si publican cuántos niños jugaron en el año? ¿Cuántas meriendas compartieron juntos? ¿Cuántos cumpleaños compartieron juntos? ¿Si se hicieron buenos amigos el uno de otro? En lo deportivo, ¿si aprendió a parar la pelota? ¿Si mejoró su cabezazo? ¿Si pudo hacer un gol este año? ¿ Si patea con cara interna o empeine? Esas cosas valen oro para el niño y su futuro, no las copas que ganaron. El objetivo es formar niños, no sacarlos campeones».

JUAN ANDRÉS DE LOS SANTOS

«Lamentable ayer tuve que ir con la categoría de 7 años de River y no dejo de asombrarme: gente grande festejando logros como si fueran de ellos, muchos jamás compitieron en nada y por ahí uno entiende la frustración. Los niños usados para que los grandes se sientan ganadores»



MAXIMILIANO GALVÁN

«No seas malo Franco . Hay 2 cosas distintas: la escuela de fútbol están para enseñar y clubes están para competir . Creo que lo q dice Soledad Balbi es así ..cuando te toque vas a mirar de otra manera. Uno se prepara todo el año bajo calor y frío para tratar de ganar .. todos los Directores Técnicos estamos para tratar de llegar a un objetivo. Esto es como la escuela ellos van aprender y en la casa estamos para corregir no para enseñarles. Me extraña que SOS un jugador que jugó toda la vida a ganar porque desde que te conozco tu temperamento siempre fue fuerte .. quiero ver a q niño o padre le gusta ver llorar a su hijo .. .. pero cada uno tiene su opinión».

FRANCO BLARDONI

Maxi Galvan no estoy de acuerdo, los clubes son escuelas de fútbol también. Es donde formas a los niños, sino donde aprenden los niños que no pueden pagarse una escuela de fútbol? Como padre voy a estar orgulloso de si mi hija sale primera o última en lo que le toque, de eso no tengo duda. Lloré cuando aprendió a caminar, imagínate solo si la veo compitiendo como me voy a poner… El prepararse bajo frío o calor no es excusa para intentar ser el mejor, debería ser excusa para que el niño aprenda bajo cualquier condición climática si así quieres llamarlo y a que valoren lo que se hace en esas condiciones. Todos los DT tienen un objetivo, eso es obvio, pero no debería ser el ganar, debería ser otro. Yo jugué para ganar y me calentaba cuando perdía, pero llegaba a mi casa y mis padres estaban orgullosos de lo que hacía. Es más, mi viejo un día se enojó con un entrenador en baby fútbol porque me dejó 2 partidos seguidos fuera sin jugar, y eso creo que no está bien. Son niños y todos quieren jugar. Después ganar o perder es un resultado en números, lo importante es que el niño gane o pierda se pueda ir con la misma sonrisa»