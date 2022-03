FONTERRA: segunda licitación de marzo 2022 con pequeño descenso en varios productos y Leche en Polvo Entera cercana a US$ 4.600

Si bien los valores que se comercializaron este martes 15 de marzo en la plataforma GDT no coinciden con lo que los mercados a futuro estaban indicando, no sorprende esta corrección a la baja.

FONTERRA tuvo ayer su primera baja del año. Luego de cinco subas consecutivas el precio de la leche tuvo un leve retroceso de 0,9% logrando un promedio de US$ 5.039 la tonelada.

Los valores fueron los

siguientes:

Grasa butírica anhidra, US$ 7,111 (+0,4%). Manteca, US$ 6.958 (-1,8%). Cheddar, US$ 6.412 (+0,3%).

Lactosa, US$ 1.618 (-0,6%). Leche en polvo descremada, US$ 4.545 (+1,6%). Leche en polvo entera, US$ 4.596 (-2,1%).

Promedio US$ 5.039 (-0,9%).

Análisis de Inale: “no

sorprende la corrección a

la baja”.

El siguiente es el análisis del Instituto Nacional de la Leche (INALE) sobre el resultado de FONTERRA del martes. Si bien los valores que se comercializaron este martes 15 de marzo en la plataforma GDT no coinciden con lo que los mercados a futuro estaban indicando, no sorprende esta corrección a la baja, considerando los aumentos significativos de los precios de los commodities lácteos en los eventos anteriores.

Teniendo en cuenta que los precios se encuentran en niveles históricamente altos, pequeñas correcciones a la baja resultan saludables para el mercado, en el sentido que los ajustes podrían ser más fuertes en momentos de alta incertidumbre.

Al momento los fundamentos de oferta y demanda no dan indicios de que los precios vayan a tener cambios significativos en los próximos meses. Pero el contexto internacional con el conflicto Rusia-Ucrania, con sus efectos sociales, políticos y económicos, adiciona un factor de inestabilidad para la evolución de los precios en los próximos meses.

Leche en polvo entera.

La LPE ajustó a la baja, -2,1% lo que no sorprende registrando en promedio 4.596 US$/ton. Es probable que los compradores de África y Medio Oriente no se han asegurado en LPE como lo han hecho en los eventos anteriores. Los precios que se fijaron en esta licitación para las compras de los próximos seis meses cayeron en todos los meses excepto para julio. No obstante, los precios a futuro se encuentran en un nivel relativamente estable.

Leche en polvo

descremada.

El precio de la LPD no se detuvo, con un incremento de +1,6%, precios que no se veían desde 2013-2014. Se destaca que la Unión Europea compró LPD en esta licitación, siendo uno de los principales oferentes mundiales de este producto. Esta situación refleja lo recortada que está la oferta de producción de leche en Europa. También los precios a futuro se mostraron relativamente estables.

Manteca.

La manteca ajustó -1,8% a la baja, después de la gran carrera de los precios: en octubre de 2021 se situó en 4.900 US$/ton y en marzo 2022 rozó 7.000 US$/ton, experimentando un crecimiento de 45%. Los contratos a futuro muestran que por el momento no se pasa la barrera de los 7.000 US$/ton. Los precios se van a situar en ese rango para los embarques de manteca de los próximos seis meses.

BROU refinanciará CALCAR

La empresa podrá pagar salarios y a los productores, según publicó un medio local de Carmelo, donde se encuentra la planta principal de la empresa.

El diputado por Colonia, Mario Colman, ha estado profundizando en la problemática de Calar e hizo un acercamiento de la situación al presidente Luis Lacalle.

El legislador del Partido Nacional informó a través de sus redes sociales que “hace unas horas se nos comunicó que el Poder Ejecutivo y el BROU resolvieron una refinanciación para la cooperativa lechera”. “A la brevedad podrán acceder a los fondos para el pago de salarios de los trabajadores, pagar la remisión a productores y también dispondrán de una suma de dinero para capital de giro” señaló el diputado.

“Una vez más el gobierno demostrando su empatía con la gente, haciéndose cargo de situaciones extraordinarias a la agenda de gobierno”, agregó.

Exportaciones de lácteos se dispararon y crecieron 61% en febrero

Los productos lácteos ocuparon el tercer lugar en el ranking de exportaciones del mes, con una participación de 7%. En febrero, las exportaciones de estos productos alcanzaron US$ 73 millones, creciendo 61% frente al mismo mes del año pasado, informó Uruguay XXI. El aumento se explica esencialmente por mayores ventas de leche en polvo a Argelia. Las mismas alcanzaron los US$ 22 millones, mientras que febrero de 2021 fueron apenas US$ 6 millones. También se observaron aumentos de las ventas de leche en polvo a China, Egipto, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Cuba y Rusia. En cambio, las ventas a Brasil cayeron significativamente (-63%). Las exportaciones de manteca también crecieron de forma significativa en el mes (61% interanual), por mayores colocaciones a Rusia. Por su parte, las ventas de quesos al exterior crecieron 15% al totalizar algo menos de US$ 8 millones. De esta manera, las exportaciones de productos lácteos se ubicaron en US$ 137 millones en enero-febrero, presentando un incremento de 35% frente a un año atrás.

De acuerdo al informe de la Unión de Exportadores (UEU), en febrero se exportaron 20.851 toneladas de productos lácteos, un aumento de 5 mil toneladas (+33%) respecto a igual mes del año pasado (15.712 tons).

En el acumulado del bimestre enero-febrero, se colocaron 39.539 toneladas, un aumento del 13% respecto a igual período de 2021 (34.924 tons).