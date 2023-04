FONTERRA rompe tendencia bajista con suba del 3,2%

LECHERIA HOY

En la última licitación internacional de lácteos del mes de abril a través de GlobalDairyTrade de FONTERRA, se registró un quiebre en la secuencia de bajas en los eventos anteriores, con un incremento del 3,2% en el promedio general de los diferentes productos comercializados. El valor promedio se ubicó en US$ 3.362 por tonelada.

A pesar de que la oferta volvió a descender en un 4,7% entre licitaciones, con un total de 22.713 toneladas propuestas, la demanda fue generalizada y la suba se registró en todos los productos comercializados. La leche en polvo descremada registró el mayor incremento con 7%, mientras que la leche en polvo entera el menor con 1%.



En cuanto al cierre por producto, la leche en polvo entera cerró a US$ 3.089 por tonelada, registrando una baja del 26,6% en comparación con la segunda venta de abril de 2022. Los contratos a futuro más cercanos experimentaron subas del 1,2% al 1,5%, mientras que los contratos a agosto y setiembre cayeron 0,6% y 1% respectivamente.

Por otro lado, la leche en polvo descremada registró la mayor suba con un 7% respecto a la subasta previa y cotizó a US$ 2.776 por tonelada. Los contratos a futuro para este tipo de leche en polvo registraron subas en todas las operaciones, siendo mayormente en el eje del 9%, con la excepción de los contratos a junio que cerraron con subas del 4,3%.

El queso Cheddar cerró a US$ 4.411 por tonelada y, aunque se registraron subas en todos los contratos a futuro, los contratos de mayo y octubre experimentaron las mayores subas en el entorno del 7%, mientras que los contratos intermedios registraron subas que varían del 2,5% al 6%.

Por último, la manteca registró una suba del 4,9% y cerró a US$ 4.821 por tonelada. Los contratos a futuro cerraron en alza, siendo los más cercanos los que registraron mayores subas. Los negocios pactados a mayo experimentaron una suba del 10,7%, mientras que los contratos a octubre cerraron con subas del 1%.

La próxima venta programada por GlobalDairyTrade será el martes 25 de abril con una nueva licitación de GDT Pulse, únicamente con leche en polvo entera, mientras que el 2 de mayo se realizará la subasta tradicional, el evento 331.

Gremiales lecheras: indignación e incredulidad tras conflicto en CONAPROLE

Las principales gremiales lecheras se reunieron este miércoles en Villa Rodríguez para analizar el conflicto en CONAPROLE, tras lo cual emitieron un comunicado fustigando con dureza el accionar del gremio de la cooperativa, que ha provocado pérdida de leche en tambos por un cambio tecnológico que no tiene impacto en las fuentes de empleo de la principal industria láctea del país. A continuación, el comunicado:

Una vez más nos reunimos los productores lecheros por las actitudes negligentes y desproporcionadas, del sindicato de CONAPROLE.

El sector lechero sufre una sequía sin precedente que hasta hora genera pérdidas por más de 100 millones de dólares para los productores, generando una compleja situación financiera para los próximos años. En los últimos 6 meses han quedado por el camino 40 productores y sus respectivos trabajadores.

Indigna que las personas del sector lácteo que menos se han visto afectadas por esta situación (en su salario, puestos laborales y derechos) sean las que hoy tomen estas medidas que comprometen a CONAPROLE y por ende a sus dueños, los productores.

Parece increíble que en este marco los productores tengamos una vez más que enfrentarnos a los perjuicios de la conflictividad sindical. Muchos de nuestros productores tienen los tanques al tope de su capacidad, están alterando sus rutinas de ordeñe, por ende, perdiendo producción y en algunos casos lamentablemente se ha derramado leche.

Lo peor de esta situación es que el conflicto responde a una decisión empresarial de invertir en una máquina de envasado de leche ultra-pasteurizada en caja de última generación. Ese cambio se realizará con una reducción del padrón asignado a dicho sector, pero con la reasignación del personal excedente hacia otros sectores de la planta de Villa Rodríguez. Resumiendo, este cambio tecnológico se realizará sin pérdidas de fuentes laborales, ni reducción de salarios. Exhortamos a las autoridades sindicales a desistir de las medidas de lucha, ya que afectan a los productores, a los trabajadores de la cadena láctea y a los consumidores. Se respalda la posición del Directorio de la Cooperativa y se le pide la máxima firmeza.

Tras el golpe de la sequía, la remisión de leche a CONAPROLE da señales positivas

La remisión a CONAPROLE cerró marzo 7% por debajo de un año atrás pero en lo que va de abril da señales de recuperación.

En los primeros 16 días de abril la remisión diaria promedió 3,44 millones de litros, una suba interanual de 1%, señalaron desde la cooperativa a Conexión Agropecuaria.

En el primer trimestre la caída fue de 7%, con 21 millones de litros menos que en el primer trimestre de 2022.

“Prácticamente no estamos vendiendo nada a China”, dijo director de Conaprole

Las importaciones de lácteos por parte de China siguen en retroceso y eso se ha visto reflejado en los envíos de Uruguay a ese destino.

Las importaciones de lácteos por parte de China siguen en retroceso y eso se ha visto reflejado en los envíos de Uruguay a ese destino. "Nosotros prácticamente no estamos vendiendo nada a China", dijo el director de CONAPROLE Daniel Laborde.

Mientras caen los envíos a China, hay un aumento marcado de las exportaciones a Brasil tanto en volumen como en precio.

Laborde dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que incluso lograron algún cambio en los envíos que tienen adjudicados mensualmente a la empresa china Yili, con un precio plus por encima de la referencia GDT. “Logramos que las 3.500 toneladas que les estábamos vendiendo a Yili retenerlas y orientarlas hacia Brasil para lograr un mejor precio. Hoy el mercado chino está muy quieto para nosotros”, apuntó.

CONAPROLE acompañará la visita oficial que realizará el gobierno uruguayo a China en mayo, encabezada entre otras autoridades por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos.

“En la medida que el TLC con China aparece muy lejano en el tiempo, habrá que buscar alguna alternativa que nos permita a nosotros ser competitivos en el mercado chino”, más considerando la proximidad de que Nueva Zelanda ingrese con arancel cero para sus lácteos a partir de 2024. “Buscar determinado cupo que tenga arancel cero”, dijo.

El volumen de lácteos importado por China cayó 6,5% interanual en febrero y 43% en el primer mes del año.

En el primer semestre se confirma un déficit importante de leche en Brasil, dijo Laborde, pero no está claro qué pasará en la primavera. El precio al productor en el país vecino se ha recuperado. “Habrá que ver cómo responde el productor brasileño a ese muy buen precio”, sostuvo.

Emilio Gancedo