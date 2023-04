FONTERRA corrige el precio de la leche al productor

La medida se toma porque no crece la demanda china y aumenta la producción global.

FONTERRA recortó su previsión para la temporada 2022/23 a un rango de 8,00 a 8,60 dólares por kg de sólidos lácteos, lo que reduce el promedio en 20 centavos, de 8,50 a 8,30 dólares por kg. informó Rural Life.

Miles Hurrell, director ejecutivo de FONTERRA, dijo que el cambio refleja la demanda a corto plazo de productos que “informan” de que el precio de la leche es más bajo de lo esperado. “Desde nuestra última actualización en febrero, los precios de los productos en Global Dairy Trade han disminuido o se han mantenido estables”, añadió.

ESCASA DEMANDA CHINA Y MAYOR PRODUCCIÓN GLOBAL.

Según Hurrell, esto se debe a dos motivos principales. “El primero es que la demanda china de leche entera en polvo aún no ha vuelto a los niveles previstos”; y la segunda es que la producción de leche del hemisferio norte, y por tanto las existencias de leche descremada en polvo, están aumentando a medida que se acerca la primavera”.

“Con estos factores pesando sobre la demanda, los precios no han aumentado a los niveles requeridos para sostener una previsión más alta del precio de la leche en el tambo para esta temporada”, explicó.

FONTERRA reconoció que el cambio ha repercutido en los negocios de los ganaderos, en un momento en que muchos se enfrentan a costos que van al alza.

Para ayudar el flujo de caja en las explotaciones, FONTERRA ha ajustado su programa de anticipos que se paga por la leche para hacer llegar antes el efectivo a sus ganaderos proveedores. La cooperativa ha aumentado los pagos de marzo y abril y prevé mantenerlos en ese nivel hasta junio.

El director dijo que eso lo pueden hacer “gracias a la solidez del balance” de FONTERRA “que se ve reforzada por nuestra sólida previsión de beneficios para todo el año”.

FONTERRA mantiene sin cambios su previsión de beneficios normalizados para todo el año, entre 55 y 75 centavos por acción. Es que “seguimos siendo positivos sobre las perspectivas para la próxima temporada y compartiremos nuestra previsión de precios de la leche en granja para 2023/24 en mayo”, dijo Hurrell.

Importaciones chinas de lácteos cayeron 30% en el primer bimestre.

Las importaciones de lácteos de China sumaron una nueva caída en febrero. Fue de 6,5% interanual medido en volumen. Un nuevo descenso tras el desplome de 43% en el primer mes del año.

En el primer bimestre hubo bajas tanto en volumen como en valor, de acuerdo a los datos de Aduanas procesados por el sitio especializado CLAL y publicados por el portal argentino OCLA. Sumaron 538.944 toneladas, 30% debajo de las 773.621 de mismo periodo de 2022. En valor, la caída fue de 18%. El precio promedio por tonelada importada fue de US$ 4.537.

Estas bajas en las compras de China, explica OCLA, responden principalmente a mayor producción local, a altos stocks generados en las grandes compras de 2021, a las dificultades logísticas que implicaron el cierre de algunas ciudades por rebrotes de Covid, efectos colaterales de la Guerra en Ucrania y el proceso inflacionario que se viene dando en todas las economías mundiales. Si se observa por productos, en leche en polvo entera el desplome interanual fue de 68%. Las compras externas pasaron de 300.520 toneladas en enero/febrero de 2022 a 95.557 en el comienzo de este año. En febrero la baja en este producto fue de 31%.

Uruguay, el segundo principal abastecedor de LPE de China, tuvo un fuerte retroceso interanual de 95% en los envíos en enero y febrero. La mayoría de los proveedores registraron bajas. (Fuente: Blasina y Asociados)