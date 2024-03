FONTERRA cerró con una baja del 2,3% en los lácteos.

LECHERIA HOY

La licitación 351 de la plataforma electrónica GlobalDairyTrade de este martes 5 de marzo quebró la tendencia alcista que registró tras siete subas consecutivas, situación que quedó en evidencia tras la última licitación Pulse, donde también se registró un descenso en los valores promedio de los lácteos. En esta oportunidad, el promedio de esta subasta, donde mayormente se comercializan productos de FONTERRA, cerró en U$S 3.630 por tonelada (-34 U$S por tonelada). El volumen comercializado en la jornada de ayer fue de 21.235 toneladas, un 12,6% menor que la venta anterior. La operativa fue bajista para todos los productos comercializados, salvo para el queso Cheddar que volvió a registrar alzas en sus cotizaciones. Este producto cerró en U$S 4.277 por tonelada, subiendo un 4% respecto a la licitación anterior. Todos los contratos a futuro, negociados únicamente por FONTERRA, registraron subas del 4,7% para los más cercanos hasta un 3,5% en los negocios de julio. Por su parte, en el caso del queso Mozzarella se registró una baja del 0,4%, cotizando a U$S 3.945 para los contratos negociados a mayo, por parte de la empresa SOLAREC. En el caso de las leches en polvo, se registraron bajas en los dos productos. Siendo porcentualmente mayor en el caso de la descremada, que en la entera. El valor promedio para la leche en polvo entera (LPE) fue de U$S 3.286 por tonelada en esta licitación y marcó una baja del 2,8% respecto a la venta anterior, y así acumuló la segunda baja consecutiva. Todos los contratos de LPE a futuro cotizaron en baja, con descensos del 3,3% en los contratos más cercanos de abril y mayo, mientras que los contratos de agosto cerraron con un descenso del 2,8%. Los oferentes fueron FONTERRA y SOLAREC. La leche en polvo descremada (LPD) descendió en la jornada de ayer, cerrando a U$S 2.640 por tonelada, con una baja del 5,2% (- 148 U$S por tonelada). Todos los contratos descendieron respecto a la venta anterior. Las bajas fueron del 5,1% en los contratos de abril y mayo, mientras los negocios a agosto registraron una baja del 5,3%. Los tres oferentes fueron: ARLA, SOLAREC y FONTERRA. Finalmente, la manteca descendió un 1% respecto a la licitación anterior. En esta oportunidad el promedio se posicionó en U$S 6.461 por tonelada (-U$S 65). Los contratos negociados por FONTERRA y SOLAREC, registraron subas en los meses de junio y julio (+0,9%), en tanto que los contratos cercanos de abril y mayo cerraron con bajas del 1,3 y 1,7%, mientras que los negocios a agosto cayeron un 6%.

La renta de los campos lecheros aumentó 48% y llegó a un máximo

Los arrendamientos de los campos con aptitud lechera mostraron un aumento marcado durante el primer semestre del año pasado y alcanzaron un valor récord de US$/ha/año 272.

De acuerdo al informe que divulgó la DIEA (de los contratos celebrados durante el primer semestre de 2023) el precio promedio de la hectárea para la lechería aumentó 48% frente a igual período de 2022 (US$/ha/año 183) y 29% frente al promedio de ese año.

El sector lechero y el arrocero (+26% a US$/ha/año 177) fueron los únicos dos rubros que mostraron un mayor precio los contratos de arrendamiento durante la primera mitad del año pasado.

La DIEA registró 25 contratos de arrendamientos por una superficie total de 3.213 ha durante el semestre enero-junio de 2023 exclusivamente para la producción lechera. Durante todo el año 2022 se habían registrado 97 contratos de arrendamientos exclusivamente para la lechería por una superficie de 13.477 ha por un valor promedio de US$/ha/año de 211.

Las exportaciones de productos lácteos cayeron 20% en febrero

Las exportaciones de productos lácteos disminuyeron 20% en febrero en relación con igual mes de 2023. Se vendieron US$ 52 millones de los cuales 43% adquirió Brasil, 12% Argelia, 6% México y 4% Emiratos Árabes Unidos, informó Uruguay XXI. En volumen físico, las ventas de lácteos registraron una caída bastante más moderada en febrero (-2,9%) con 16.361 toneladas enviadas al exterior, según la Unión de Exportadores.

Las ventas hacia Brasil y Argelia cayeron 11% y 26% respectivamente, mientras que las que tuvieron como destino Emiratos Árabes Unidos pasaron de US$ 265 mil a superar los US$ 2 millones. Del total de las exportaciones de productos lácteos, la leche en polvo representó 70%, los quesos en todas sus variedades 20% y la manteca 6%. El precio promedio de la tonelada exportada de leche entera en polvo fue de US$/ton 3.330 en febrero y Brasil fue el principal destino (47%), seguido por Argelia (20%) y Emiratos Árabes (6%). En total, se embarcaron unas 9.400 tons, unas 6 mil toneladas menos que en enero.

En el acumulado enero-febrero, las exportaciones de productores lácteos de Uruguay totalizan US$ 129 millones y caen 15% frente a igual bimestre de 2023 (US$ 152 millones). En cambio, en volumen físico, las ventas de lácteos crecieron 1,5% a 39.602 toneladas durante enero-febrero.

SALUD DE LA UBRE: 50% DEL RODEO PRESENTA O PRESENTARÁ MASTITIS EN SU LACTANCIA.

“Es necesario tener un claro un protocolo de gestión de esta enfermedad, para lograr el control de la misma”

“La salud de la ubre sigue siendo un desafío para cualquier tipo de producción lechera, de acá y del mundo”, así comienza el artículo elaborado por un grupo de técnicos, recientemente elaborado.

“Nuestras vacas están expuestas de manera continua a diversos factores (ambientales, de manejo, de la vaca) que causarán mastitis, lo cual en última instancia afectará el bienestar animal y la economía de los tambos”, asegura el texto.

Advierte que “alrededor del 50% de los animales de un rodeo presentan o presentarán un caso de mastitis clínica en su lactancia, por lo tanto, tener un claro protocolo de gestión de esta enfermedad es necesario para el control de la misma”.

Desde 2015, la Unidad de Lechería del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) La Estanzuela ha desarrollado “una metodología de gestión de mastitis, creada por un equipo de trabajo interinstitucional” -compuesto por profesionales de la Facultad de Veterinaria, GEA e INIA – y “multidisciplinar con la intención de mejorar y sistematizar los registros y el proceso de toma de decisiones en relación al control de mastitis y aseguramiento de la calidad en el tambo”.

Esa tecnología de proceso fue descripta en un documento escrito al que se puede acceder a través en el link: Ainfo: Iniciar sesión (inia.uy)

EMILIO GANCEDO