La leche en polvo bajó 1,5%, pero sigue con un valor estable por encima de los 4.500 dólares.

Se realizó un nuevo evento de Fonterra (305) que cerró a US$ 4.981 valor promedio, 1% menos respecto al precio anterior.

Los valores, por tonelada, se posicionaron de la siguiente forma:

Grasa butírica anhidra, US$ 6.908 (-2,5%). Manteca, US$ 6.891 (-0,6%). Lactosa, US$ 1.598 (-0,6%). Leche en polvo descremada, US$ 4.599 (+1,0%).

Suero de manteca en polvo, US$ 4.461 (+6,3%). Cheddar, US$ 6.472 (2,7%). Leche en polvo entera, US$ 4.532 (-1,5%).

Feria de quesos artesanales: Mercado corto y con ventas totales.

Hay factores que inciden en la comercialización, como fertilizantes que llegan a precios alarmantes.

La feria de quesos se desarrolló de forma moderada en cuanto a vendedores. La pizarra sigue igual pero comienzan a aparecer factores que inciden en la comercialización.

Eduardo Mesa, operador quesero, dijo que los vendedores pretenden algún peso más mientras la competencia con alguna fábrica pequeña de quesos que están precisando leche están ofertando. Además, los fertilizantes siguen caros a 1.400 o 1.500 dólares la tonelada, son costos “alarmantes”, igual que “los laboreos que está complicados”, así que “creo que algún pesito van a tener que subir los queseros”.

El mercado fue corto y con ventas totales, sintetizó

LOS VALORES.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 170 y $ 190. Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 190 y $ 240. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 150 a $ 170.

Quesos con fermento, marcas reconocidas con 60 y 70 días, entre $ 180 y $ 230. Queso fermento nuevo, entre $ 170 y $ 180. Queso con destino fundición entre $ 100 y $ 110.

Dambo y Quartirolo, entre $ 170 y $ 180. Queso Sardo de $ 175 a $ 185. Quesos para rallar de $ 170 a $ 180. Magros con y sin sal de $ 175 a $ 185.

Mantecas caseras, de $ 140 a $ 160 el kilo.

Muzzarella común de $ 160 a $ 170. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 180 y $ 220.

Roquefort nacional $ 380. Quesitos Colonia de a kilo entre $ 175 y $ 190. Quesitos Colonia con gusto incorporado de $ 190 a $ 210.

Quesos de cabra $ 440. Provolone parrillero, $ 170 a $ 200.

Baja la morosidad en la

industria láctea.

Desde setiembre del año pasado los créditos vencidos de la industria láctea vienen en descenso. En el primer bimestre del año promediaron US$ 5,31 millones, 76% por debajo de los US$ 22,23 millones registrados en enero-febrero de 2021, según se desprende de los últimos datos desagregados publicados por el Banco Central.

El mayor descenso fue en la banca pública, con créditos vencidos que pasaron de US$ 18,33 millones a US$ 4,26 millones entre enero y febrero de este año.

Los créditos vigentes subieron en el periodo, con un promedio de US$ 188 millones, por encima de los US$ 174,34 millones de comienzos del año pasado.

Y los créditos totales pasaron de US$ 196,57 millones promedio a comienzos de 2021 a US$ 193,38 millones, un ajuste de -1,6%.

Exportaciones de manteca cayeron casi a la mitad en marzo por freno en Rusia

El impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania se vio en las exportaciones de manteca, que en marzo tuvieron una caída mensual 43%. Sin envíos a Rusia, Egipto fue el principal destino del producto, seguido por China y Chile.

Las solicitudes de exportación sumaron 658 toneladas frente a 1.156 de febrero, de acuerdo a datos de Aduanas. Es el menor volumen registrado desde julio del año pasado. Fueron 46% inferiores a marzo del 2021, cuando se exportaron 1.218 toneladas del producto.

En enero y febrero Rusia fue el principal destino, con una participación de 68% en enero y 48% en febrero. En marzo del año pasado se habían exportado 350 toneladas de manteca a Rusia.

Las solicitudes totales de exportación de lácteos cayeron en volumen y fueron las menores desde abril de 2021. Sumaron 17.530 toneladas. Un retroceso mensual de 16% y de 9% interanual.

En valor mostraron una suba frente a mismo del año pasado, con envíos por US$ 64,9 millones frente a US$ 59,4 millones un año atrás. El principal destino en marzo fue por lejos Argelia con 6.019 toneladas, seguido por China (2.246) y Brasil (1.716).

Procuran valorizar los residuos post industriales como

insumos para bienestar

animal en lechería.

En el marco de la Expo Melilla que hoy llega a su fin, Conaprole, Prolesa, la empresa Uruplac, el Centro Tecnológico del Plástico (CTplast), la Agencia Nacional para el Desarrollo (Ande), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Facultad de Ingeniería, presentaron el proyecto: “Valorización de residuos post industriales como insumos para el bienestar animal en la cadena láctea”.

La falta de sombra en los tambos atenta contra el bienestar animal, redunda en menor producción por vaca y menos dinero para el productor. Es por eso que fueron presentados los detalles. “Somos una empresa que tiene un compromiso enorme con la sustentabilidad y el trabajo futuro. Trabajamos en la visión que tiene la cooperativa de ser una empresa líder en Latinoamérica en productos lácteos de alcance global, de excelencia y producidos de manera amigable con el medio ambiente”, afirmó el vicepresidente de Conaprole, Alejandro Pérez Viazzi.

Conaprole tiene un Comité de Sustentabilidad que abarca a todas las áreas, con distintos ejes de trabajo, como nutrición, mejor uso del agua, en cómo ser más eficiente de la energía y en responsabilidad social empresarial. “Uno de los capítulos bien importantes es el tema envases”, explicó Pérez Viazzi.“El jerarca explicó que se trabaja “en la materia prima de los envases, en que sean reutilizables compostables o reciclables, como los que se están abarcando en el proyecto”.

Indicó que “de alguna manera tenemos un problema como los residuos de envases o residuos industriales y junto con eso se pensó en esta política sustentable y de economía circular, en buscarles una utilidad cerrando una necesidad que tenemos los productores a nivel de tambo, como la sombra para el ganado”, sostuvo Pérez Viazzi.