FONTERRA bajó a US$ 4.360 la tonelada de lácteos

Nueva caída en el precio de los lácteos a nivel internacional. La leche en polvo entera bajó 3,3% a US$ 3.961 la tonelada.

El precio promedio de Fonterra, en el evento 312 realizado el martes 5 de julio, tuvo una caída de 4,1% y se ubicó en los US$ 4.360 la tonelada, el segundo precio más bajo en lo que va del año, después de los US$ 4.247 logrado el 4 de enero.

Los resultados de los principales productos, informados por el Instituto Nacional de la Leche (Inale) fueron los siguientes:

Grasa butírica anhidra: US$ 5.706 (-3,1%). Manteca: US$ 5.648 (-9,1%). Suero de manteca en polvo: US$ 4.064 (-7,6%). Queso Cheddar: US$ 4.908 (+1,4%). Leche en polvo descremada: US$ 4.063 (5,2%). Leche en polvo entera: US$ 3.961 (-3,3%).

LOS VALORES DE HACE UN AÑO

Hace un año, en la primera semana de julio de 2021 el precio promedio era inferior al actual, de US$ 3.924. Respecto a los principales productos de exportación de Uruguay los valores hace un año eran: la manteca se ubicaba en US$ 4.458, el queso US$ 3.949, la leche en polvo descremada US$ 3.126 y entera US$ 3.864.

CONAPROLE acusa al gremio de dejar sin trabajo a 46 familias por no firmar la

cláusula de paz

El directorio de Conaprole acusó al gremio de dejar sin trabajo a 46 familias por negarse a firmar la cláusula de paz. La directiva lamentó que la dirigencia sindical “priorice sus propios intereses”, exponiendo situaciones personales “con el único objeto de desviar el foco de atención y que no reconozca las privilegiadas condiciones laborales que se brindan”.

En un comunicado interno dirigido al personal de Conaprole, al cual tuvo acceso El País, el directorio de la cooperativa denunció que la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) se negó firmar cláusula de paz y “optó por la generación de daño y por el conflicto por sobre las fuentes laborales de 46 familias”, las que se quedaron sin trabajo y sin derecho a percibir subsidio por desempleo.

El directorio lamentó que la dirigencia sindical “priorice sus propios intereses” exponiendo situaciones personales “con el único objeto de desviar el foco de atención y que no reconozca las privilegiadas condiciones laborales que se brindan”.

Ante recientes declaraciones del directorio aseguró que “es absolutamente falso e irresponsable” manifestar que la desvinculación laboral que se ha generado en los últimos días esté relacionada, directa o indirectamente, a la situación conflictiva actual.

En ese sentido, se indicó que la cooperativa se destaca por “su innegable estabilidad laboral” en donde siempre priorizó las fuentes de trabajo, aclarando que las decisiones de un egreso laboral se toman –sin excepción–, cumpliendo siempre la normativa vigente, de manera meditada, responsable y ampliamente fundada.

“A lo largo del conflicto, solicitamos a la AOEC, en dos oportunidades, que se reiterara el pago complemento de subsidio por parte de Casseco (situación Planta 8), o se cumplieran acuerdos vigentes sobre cambio de turno (situación Planta 9), y así preservar las fuentes de trabajo de 30 trabajadores eventuales de Villa Rodríguez y 16 trabajadores eventuales de San Ramón.

La dirigencia del gremio se negó a lo anterior, y optó por la generación de daño y por el conflicto por sobre las fuentes laborales de 46 familias, las que no sólo se quedaron sin trabajo, sino también sin derecho a percibir subsidio por desempleo”, señaló el directorio en el comunicado. Además, se indicó que el sindicato “no asume que la propuesta económica de los consejos de salarios es una de las mejores que se han presentado y vuelve a amenazar con el corte de exportaciones que afectaría la credibilidad y reputación de un país”.

El consumo de lácteos por persona en

Uruguay duplica al del resto del mundo.

En los cerca de 3.000 tambos que hay distribuidos en todo el Uruguay se ordeñan al año 2.000 millones de litros de leche que son procesados por la industria y por las queserías artesanales del país. De lo producido, el 70% se exporta y el 30% se comercializa en el mercado interno, donde el consumo per cápita de lácteos duplica al del resto del mundo. Mantener estas cifras con un producto de mayor calidad producido en sistemas más sostenibles es una de las metas en la que trabaja el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

“En Uruguay se consumen 266 litros de leche por persona por año, si consideramos la leche fluida y los productos derivados. En 1999 eran 202 litros y desde entonces anualmente los uruguayos han consumido dos litros más que el año anterior.

Este dato llama la atención porque es más del doble del consumo de leche per cápita del resto del mundo y uno de los más altos de Latinoamérica”, explicó el ingeniero agrónomo Santiago Fariña, director del Programa de Lechería de INIA.

El queso es el lácteo protagonista a nivel de consumo interno y es el producto al que se destina el 20% de la leche producida anualmente. El primero es la leche en polvo, que requiere el 50%, seguido por la leche fluida con un 10%. La manteca representa un 7% y el resto se destina a otros productos (helados, yogur y dulce de leche, entre otros).

En cuanto a la calidad de la leche uruguaya, Fariña detalló que el 90% es procesada por la industria, que se encarga de evaluar su inocuidad, la ausencia de antibióticos y el contenido de sólidos, que son los que contienen los aportes nutricionales. “Es importante aclarar que los tamberos reciben su pago en función de los sólidos que tiene la leche que remiten, no por cantidad de litros. Pensar en leche acuosa es igual a pensar en pérdidas para el productor, el consumidor y también la industria”.

Con dos millones de toneladas de leche anuales, Uruguay actualmente produce dos veces más de lo que puede consumir internamente, de ahí que el 70% se exporte a más de 60 países, siendo Brasil, Argelia y China los principales compradores del último año.

“Nuestra lechería es de exportación y eso es particular en Latinoamérica donde solamente hay otros dos países que producen más leche de la que consume su población: Argentina y Costa Rica. El resto produce únicamente para abastecerse internamente”, señaló Fariña.

En este marco de intensificación productiva, la sostenibilidad es un objetivo clave para los investigadores de INIA, que buscan soluciones que favorezcan a toda la cadena a nivel económico, social y ambiental.