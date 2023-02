FONTERRA arrancó con el pie derecho en febrero: leche en polvo subió 4%

Por Emilio Gancedo

En la jornada de este martes se realizó la primera licitación internacional de lácteos de febrero, a través de la plataforma electrónica GlobalDairyTrade, con un incremento del 3,2% en el promedio general de los diferentes productos comercializados. El promedio se ubicó en US$ 3.456 por tonelada, con una oferta que creció 2,2%, a 32.582 toneladas.

Todos los productos comercializados registraron subas, salvo la leche en polvo descremada que cerró prácticamente sin cambios en esta venta 325 de la plataforma electrónica de comercialización de referencia a nivel de mercados.

Al analizar los principales productos de exportación de Uruguay, la leche en polvo entera cerró a US$ 3.329 por tonelada, registrando así una suba del 3,8% respecto a la última licitación de enero. De todas formas, aún se posiciona 23% por debajo de la primera venta de febrero de 2022. Es válido aclarar que todos los contratos a futuro para este producto, de marzo a julio, registraron subas en sus referencias, siendo el principal incremento en los meses de marzo (4,3%) y junio (4,6%).

Por su parte la leche en polvo descremada registró un comportamiento diferente, ya que cotizó levemente a la baja respecto a la segunda venta de enero. En este sentido la tonelada cotizó a US$ 2.829, descendiendo 0,46%. Respecto a un año atrás el valor registrado ayer marca una baja del 30%. Para este tipo de leche en polvo, los contratos a futuro registraron cierres dispares, con bajas en los contratos más cercanos, marzo y abril (ambos -0,5%), en tanto que los contratos entre mayo y julio registraron subas, siendo las más importantes en julio (1,6%).

El queso Cheddar cerró a US$ 4.980 por tonelada, registrando una suba del 2,3% respecto a la cotización alcanzada en la segunda licitación de enero. Este valor se posiciona un 12% por debajo de la misma subasta de 2022. Los negocios a futuro para el Cheddar muestran subas entre abril y julio, en tanto que los contratos más cercanos de marzo registran una caída del 0,9%.

Por último, la manteca registró una suba del 6,6% y cerró a US$ 4.745 por tonelada. Respecto a la primera venta de febrero de 2022, se registra una baja del 23%. Todos los contratos a futuro, entre marzo y julio, registran subas en sus cotizaciones, siendo la principal en los negocios de abril (7,2%). La próxima venta, será el evento 16 de GDT Pulse (comercialización únicamente de leche en polvo entera), el próximo martes 14 de febrero.

Grupo Gloria en Uruguay, una inversión con valor agregado y posibilidad de ampliar su cuenca lechera

El grupo empresarial peruano Gloria anunció que hará una inversión de cinco millones de dólares en la industria láctea que posee en Nueva Helvecia, Colonia, e implicará el incremento de su plantilla en 20 nuevos trabajadores. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, se reu-nió con el presidente del Grupo inversor, Jorge Rodríguez y el gerente, Alfredo Montoya. En el intercambio, participaron el subsecretario del Ministerio de Industria, Walter Verri, el presidente de Instituto Nacional de la Leche (Inale), Daniel Vago, el director del Banco República, Max Sapolinski y Nibia Reisch, diputada por el departamento de Colonia.

La planta cerró en 2015 y luego de transcurridos cuatro años, en abril de 2019 comenzó a anunciarse su reapertura en aquella localidad ubicada al Este de Colonia. Con la adquisición de Ecolat, continuó su estrategia de expansión en la región y el inicio oficial de la etapa se realizó en el mes previo a la declaración de la pandemia de COVID-19 en Uruguay, en febrero de 2020. Desde entonces abrió mercados en Perú, Brasil, Paraguay y Bolivia, entre otros. El año pasado se transformó en una de las empresas más importantes del continente al comprar Soprole y sus subsidiarias en Chile por más de 640 millones de dólares y pasó a tener casi el 30% del mercado lácteo chileno.

Gloria Foods de Uruguay S.A integra el grupo peruano que, además de alimentos, opera en otros negocios. Respecto a sus negocios dentro de la industria láctea, refuerza su producción de quesos, suero y manteca, en su mayoría de exportación, en tanto el 40% queda en el mercado interno.

“Viendo otras cosas”

En la planta que la empresa tiene en Nueva Helvecia trabajan 60 personas y los productores remiten 75.000 litros diarios. La inversión se orientará a un área que actualmente está en desuso para instalar una “sala blanca” con normas especiales para el empaque. El centro de feteado aportará a las filiales de Perú, Bolivia y Chile y es el primero de la firma.

Además de lácteos, el grupo produce arándanos, uvas de mesa, palta, limón y mango en 2.500 hectáreas en Perú, con la posibilidad de expandirse a 10.000 en los próximos años. “En Uruguay solo producimos lácteos pero ya estamos viendo otras cosas”, dijo el presidente de la firma.

Valor agregado

Verri dijo a EL TELEGRAFO que el anuncio se vincula “a dar valor agregado a los quesos, fileteados y empaquetados, no solo de su propia producción, sino con la posibilidad de comprar a otras queseras del país o trabajar a fasón. El queso hoy tiene rentabilidad negativa y no puede competir en el mercado. Tanto es así que al final del año pasado, pedimos al Poder Legislativo la aprobación de un proyecto de ley que crea un Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas” (FRIL que contará con U$S 12 millones).Explicó que la iniciativa dará apoyo a las pequeñas y medianas empresas que no pueden acceder a créditos para inversiones.

Quesos artesanales, con faltante en la producción, los precios se mantienen.

Las ventas fueron totales.

La falta de agua continúa siendo la característica en la zona de Ecilda Paullier, en el departamento de San José, lo que incide en la producción y el mercado de quesos.

Eduardo Mesa dijo que “sigue funcionando el mercado de quesos, pero con mucha tranquilidad y la faltante del 40% de mercadería en prácticamente todos los tambos, pero eso no se refleja en nada en el mercado”.

La venta fue total en los dos días del mercado.

LOS VALORES.

Queso Colonia de primera calidad de $ 200 y $ 220. Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 230 y $ 260. Queso Colonia de segunda calidad entre $ 180 a $ 190.

Quesos con fermento, marcas reconocidas, entre $ 200 y $ 220.

Dambo y Quartirolo, de $ 200 a $ 220. Queso Sardo de $ 200 a $ 220. Quesos para rallar de $ 190 a $ 200. Magros con y sin sal de $ 200 a $ 220.

Mantecas caseras de $ 160 a $ 170.

Muzzarella común de $ 200 a $ 220. Muzzarella de marca impuesta entre $ 210 y $ 230.

Roquefort nacional $ 380. Quesos de cabra $ 440. Provolone parrillero, $ 200 a $ 220.