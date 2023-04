Fondo Embajada de los Estados Unidos” destinará US$ 250.000 para financiar proyectos en Uruguay

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay anuncia que está abierta la convocatoria para financiar proyectos que avancen con las prioridades estratégicas de la Embajada. En total hay US$ 250.000 para asignar entre las propuestas que cumplan con los requisitos, con un máximo de US$ 25.000 por proyecto.

Los proyectos deberán estar vinculados a uno o más de estas prioridades para ayudar a fortalecer:

La economía uruguaya. Recibimos proyectos que tengan como objetivo hacer la economía más diversa, resiliente y sensible con el medio ambiente, y que extienda oportunidades a comunidades rurales, vulnerables o menos representadas. Esto incluye temas como la enseñanza de inglés, de lenguajes tecnológicos (TICs) o de STEAM, la generación de conciencia y apoyo en favor del combate al cambio climático, o cambios actitudinales que promuevan la conservación del medioambiente, el desarrollo del emprendedurismo, etc.

La democracia. Recibimos proyectos que promuevan la institucionalidad y los valores democráticos en la región y en el mundo, priorizando la diversidad e inclusión de comunidades rurales, vulnerables o menos representadas en ámbitos de la sociedad civil, y que aboguen por los derechos humanos, combatan la corrupción, promuevan la alfabetización mediática y el conocimiento sobre el fenómeno de la desinformación, etc.

La seguridad local, regional y global. Recibimos proyectos de programas o intercambios diseñados para fortalecer la ciberseguridad, la reforma del sistema penitenciario, la resiliencia contra la violencia y el narcotráfico en poblaciones de riesgo, etc.

Elegibilidad

Por tratarse de fondos del Gobierno de los Estados Unidos, existen restricciones a la elegibilidad y fines de los postulantes y los proyectos.

Pueden recibir fondos: organizaciones sin fines de lucro, think tanks, sociedad civil, asociaciones culturales, artistas, dependencias de gobierno e instituciones educativas, etc. Se valorará positivamente que las propuestas incluyan comunidades rurales, vulnerables o menos representadas. Los fondos no podrán financiar actividades religiosas, políticas, campañas de recaudación de fondos o caridad, proyectos de construcción o proyectos cuyo objetivo principal sea el enriquecimiento individual.

Los proyectos podrán ser enviados en cualquier momento del año y serán revisados en las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de julio, 31 de octubre, y otras posibles fechas según lo anunciemos. Las solicitudes serán seleccionadas por un panel integrado por representantes de la Embajada y de la Alianza. Las mismas podrán estar sujetas a pedido de información adicional o algún cambio a la propuesta si así lo define el panel, y a la obtención de un registro oficial (UEI).

La Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos es la organización responsable de administrar el financiamiento e implementación de los proyectos junto a la Embajada.