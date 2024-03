Florida, Salto, Sub 18: es la base del mañana

-Tal cual. El partido de esta tarde en Florida, es la base del mañana en materia de resultado. El primer resultado, siempre es clave, no por nada en mayores por ejemplo, Carlos Cabillón optó primero para que Paysandú sea local. Claro está, que frente a estas situaciones, todo es posible y atendible también en materia de posturas. Wilson Cardozo, el DT «naranjero» a diferencia de Cabillón, quiere que Salto sea visitante para rescatar algún punto y resolver en el Dickinson. Por eso es que no hay dudas que el juego de hoy, puede (o no), esclarecer el destino inmediato.

Salto ha sido un válido capturador de puntos jugando de visitante. De hecho, el 3 a 1 frente a Lavalleja en Minas, en turnos de Cuartos de Final. En el caso de Florida, goleó de local a Artigas y cayó de visitante, pero la diferencia de goles lo catapultó a la nueva instancia.

Salto es potencial y creativo, con luces individuales y riqueza de funcionamiento. La actitud que suele recrear y hoy está para ser tan digno como siempre, más allá del Florida local, al que argumentos no le faltan e infalibilidad tampoco en su comarca.

ELLOS Y A LA ACCIÓN

-PRIMERA SEMIFINAL DEL INTERIOR:

-Domingo 24 de marzo. -Hora 16

-Estadio “Campeones Olímpicos”

-FLORIDA vs SALTO

Árbitros de Cerro Largo: Maicol Borges, Henry Souza y Carlos Gonzalez Neves

4to arbitro: Camilo Silva .Veedor: Tomas Larregui