Florencia Ávalo: la voz de la renovación en el histórico informativo de Radio Salto

“Estoy convencida que lo que más atrae, es la espontaneidad y la química que uno genera con el oyente”

Florencia Ávalo Semino tiene 35 años de edad y es la mamá de Victoria, Josefina y Gennaro (de 16, 13 y 8 años respectivamente). Hace menos de un año que se desempeña como informativista en Radio Salto, en el legendario informativo del mediodía.

Es por ello una de las voces de la renovación en un informativo por el que pasaron Julio Pierri, José Luis Balderrín, Teresa Rodríguez, Luis Alberto Reyes, Raquel Vispo, Roberto Lucero, entre otros recordados comunicadores. Así conversaba Florencia con EL PUEBLO, para protagonizar nuestra sección Al Dorso de hoy:

1-Vayamos a tus orígenes, hablanos de tus primeros años de vida…

Nací acá en la ciudad de Salto, el 8 de marzo del año 1987… ¡En el Día Internacional de la Mujer! Soy del límite entre la Zona Este y el Centro, donde vivo aún. Allí viví una infancia muy feliz junto a mi familia: Estela Semino, mi mamá; Marcelo Ávalo, papá; Victoria Chaibún, mi abuela; y mi hermana que es quince meses menor, Analia Ávalo. Te puedo contar que me crié entre el sonido del piano, porque mi abuela era profesora de Piano, Solfeo y de música en escuelas y liceos…

2-¿Y sobre el barrio qué recordás de hace unos treinta años atrás?

Un barrio y una cuadra muy especiales, de personas maravillosas que marcaron mi infancia. Con vecinos como Waldemar Carvalho y Pocha Astiazarán; Rodolfo Urrutia y familia; Miguel Villar, Mónica Silva y familia; familia Mendoza – Lluberas; familia Milich-Escanellas; familialia Fernández, Tucci Silva… y me olvido de muchas más y pido disculpas, todas ellas grandes familias de las que tengo hermosos recuerdos.

3-¿Y si te pregunto por recuerdos del jardín de infantes, de la escuela, del liceo?

Hice todo el jardín en el No 115. Hermosos recuerdos también con maestras y auxiliares que años después ya siendo mamá, y ahora tía, las volví a ver y las anécdotas renacen. Maestras como Henie Gallino, Jacqueline Igari… Auxiliares como Shirley y Graciela… y vuelvo a pedir disculpas porque seguramente me estoy olvidando otra tanda de personas. Seguí la Escuela en la No 105, en 8 de Octubre y Bilbao, abajo del Jardín. También una etapa de muchos recuerdos y malenseños… Siempre fui muy querida y adoré las personas que me rodearon en mi infancia. Recuerdo que mi mamá se involucraba mucho en la comisión fomento y reuniones de padres; mi abuela, que como te dije era profesora de música, siempre estaba aportando ideas y colaborando en todo lo posible. Después cursé el Ciclo Básico en el Liceo No 5, y a partir de cuarto año en el Liceo No 1, el IPOLL.

4-Actualmente, ¿cuál es tu actividad en Radio Salto y desde cuándo la realizás?

En Radio Salto ingresé el 10 de noviembre del 2021. Mi función es hacer operación técnica en el horario matutino y grabar boletines para la tarde; hasta el mediodía, que realizamos el informativo central con grandes compañeros como Gustavo Menoni de lunes a viernes, y los sábados con Alejandro Moreno.

5- Contanos qué significa para vos estar al frente en una radio con tanta historia para Salto…

Jamás me imaginé o me visualicé trabajando en Radio Salto. Una vez trabajando ahí, tampoco imaginé la magnitud del alcance que tiene en Salto y en los alrededores. ¡Cómo ha marcado a muchas generaciones con el informativo y toda su programación! La primera vez que me senté a hacer el informativo mi mente me regresó a los mediodías donde al sonar la famosa marcha, era sinónimo de que la comida ya estaba en la mesa y nos quedaban los minutos contados para ir a la escuela.

6-¿Desde cuándo viene tu vocación por la radio?

Mi amor por la radio comienza en sexto año de primaria, Tenía 12 años cuando el Maestro Hugo Rolón apareció en la Esuela 105 y le pidió a la maestra que seleccionara a algunos alumnos que fueran extrovertidos y espontáneos; en ese grupete, estaba yo. El primer programa se llamó: “Escuchen a los niños”, entrevistábamos a personas importantes del medio pero siempre con ese toque de inocencia que nos caracterizaba en ese tiempo, a esa edad. Nos fue muy bien y al año siguiente se pasó a llamar “Ya somos adolescentes”, conocimos grupos musicales, políticos, etc. Recuerdo que toda la cuadra donde yo vivo estaban expectantes de los días que salíamos al aire, eran como fans club. A partir de ahí comenzó mi amor por la radio y todo ese mundo. Después estuve en un ciclo de radio de un grupo del liceo IPOLL, donde tuvimos un programa radial, junto a grandes compañeros y amigos que aún frecuento y quiero.

7-Y después, ya más profesionalmente, ¿cuál ha sido tu trayectoria?

Estuve en Nueva Era FM, también en América, volví a Radio Tabaré en el momento que estaban Luis Andiarena y Ramón Fonticiella. Trabajaba en Radio Tabaré en la mañana y en la tarde tenía el programa “Flor de tarde” en Siglo XXI FM, un programa que amé hacer. En Mundo FM, “Flos de noche” estuve en reiteradas ocasiones, más que agradecida siempre. No detallo tiempo y en qué años porque sinceramente no recuerdo. También estuve en la televisión, haciendo la voz en off de un par de programas, además de titulares y voz del informativo.

8-¿Qué características creés que debe tener un buen locutor o comunicador radial?

Yo creo que con respecto a los comunicadores o locutores tenemos, la sociedad quiero decir, la idea asociada a la buena voz. Pero si bien eso atrae al radioescucha, estoy convencida que lo que más atrae es la espontaneidad y la química que uno genera con el oyente. Los que perduran en el tiempo son aquellos que se ganaron el cariño y el respeto por su lado humano con la audiencia, “su” audiencia… porque la gente te elige y te sigue.

9-¿Qué planes, o sueños quizás, tenés a futuro? Ya sea en lo familiar, en lo laboral…

Mis planes a futuro son ver mis hijos crecer y que sean buenas personas, felices, haciendo lo que aman, solos o acompañados. Me gustaría poder viajar y conocer diferentes culturas…

10-¿Viajar sola o acompañada?

Junto a alguien especial…