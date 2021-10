El Tanque-Sud América

No es un clásico. Acaso sí, un partido especial, por eso de barrios próximos. Vecinos. El fútbol puede ser que los distancie. El hecho es que tanto El Tanque como Sud América, asisten de mitad de tabla para arriba. A partir del querer de cada uno, que no se han sentido menos después de todo, esta realidad que juega a favor. Sud América va superando la ausencia de Martín Lima, clave en el ascenso del 2019, mientras El Tanque no deja de reportar la influencia colectiva, pero también el peso de algunas piezas. Por ejemplo, las de Jorge Gómez (zaguero), Diego Tabárez (volante), Roger Galeano (enganche) y Dany Miranda (delantero de punta).

Es flor de topetazo. Desde donde se lo mire. Tres puntos para el impacto y en el caso de El Tanque algo más obligado, teniendo en cuenta que puede perder puntos en la Liga.

A LA CANCHA

Campo de juego: Parque Ernesto J. Dickinson.

Sábado 16 de octubre. Campeonato Apertura. Divisional «A».

Hora 21.45′- El Tanque vs Sud América.

Terna: Ruben Ferreira-Ricardo González-Carlos Gómez.