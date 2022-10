«Flexibilizar o apretar, casocontrario no puede dirigir»

Ocho atrás, cuando Martín Vázquez dejó de ser árbitro de fútbol. Pero como es pasional de la causal referil, se propuso la continuidad en el trillo, hasta la actual condición de Instructor a nivel de Conmebol.

Cuando días atrás llegó a Salto, invitación mediante de Federico Margall, Matías Alzúa y Emanuel Priario, quienes lideran el proyecto de mejoramiento de jueces de la Liga, supo de enfoques en más de una dirección.

Fue eje central para el análisis de las nuevas situaciones de juego, que son capaces de crearse y sobre todo, ese universo del área, donde las manos se han transformado en vedettes.

Sobre ellas recae la atención, si penal sí o penal no. Porque además, pasó a invocarse lo relativo a «las posiciones antinaturales» y la «ampliación del volumen del cuerpo». Situaciones en que el juez no tiene opción: cobra lo que ve. Después, aparecerá el VAR que avala la decisión o potencia el error.

Pero el hecho es que las nuevas situaciones de juego, amplían el arco iris de la polémica. Pero Martín Vazquez no dejó de sostener algo bien específico: «que la gente entienda lo que el reglamento quiere decir».

Para el exárbitro de AUF y con pasajes salientes en el plano internacional, cuando se habla de reglamento la cuestión es una: «flexibilizar o apretar, caso contrario no puede dirigir. Aunque las reglas a veces sean las mismas, lo que va a cambiar es la manera de dirigir un partido de fútbol»

LA ADAPTACIÓN

A LA REALIDAD

Habiendo pasado la barrera de los 50 años, Martín Vázquez deja en claro la necesidad del compromiso del árbitro, en los períodos donde el aprendizaje se plantea. Imperativo de correcciones y remarcando que «hay jueces que se deben adaptar a la realidad, aunque a veces les cueste. El árbitro moderno tiene que tener adaptabilidad, con la inteligencia de saber donde está dirigiendo»

Sobre el particular, Martín Vázquez no vacila y desde EL PUEBLO la necesidad de acentuar ese aspecto: «el reglamento no cambia, lo que cambia es el contexto. No es lo mismo arbitrar un partido en Salto o por una Copa de OFI o un partido por Copa Libertadores de América. Entonces, la manera de arbitrar se altera, porque el entorno también juega. ¿Se entiende?

Pero de algo estamos convencidos: siempre se hace necesario uniformizar criterios. Siempre».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-