El caso fue planteado en EL PUEBLO hace más de un año

«Formalización con prisión por abuso sexual en reiteradas oportunidades y agravado por el vínculo». Eso fue lo que solicitó en la tarde de este lunes 4 la Fiscal de 4to Turno, Dra. Beatriz Protesoni, para el profesor de Historia (ahora jubilado) y dirigente político de primera línea (ex edil) del Frente Amplio, que en diciembre de 2020 había sido denunciado por atentado al pudor contra su propia nieta, en ese momento una niña de tan solo 3 años de edad. EL PUEBLO adelantó por primera vez el tema en una nota de opinión firmada por el periodista Jorge Pignataro, el martes 2 de marzo de 2021. Desde ese momento, siguiendo la evolución del tema en la órbita judicial, este diario volvió a comentarlo en las ediciones del 10 de octubre de 2021 y, por último, del martes 29 de marzo de este 2022. Sin embargo, alrededor del caso, tanto en medios de prensa como en fuentes judiciales, solo reinaba el silencio. Es más, eso llamaba la atención de muchas personas allegadas al caso, que no comprendían por qué tanta demora en emitirse un fallo (que hasta le permitió al acusado jubilarse), demora que incluso sorprendió al propio Fiscal de Corte Dr. Juan Gómez, cuando estuvo en nuestra ciudad (fines del año pasado) y tomó contacto directo con la situación. Sobre el acusado pesó, además, una serie de denuncias de profesoras y ex alumnas que también en su momento (hace algunos años) lo habían señalado como «acosador sexual». Pero sin dudas, que nada comparable con el caso puntual por el que ahora se pide formalización: ya no atentado al pudor, sino «abuso sexual en reiteradas oportunidades» contra su propia nieta. Al menos cinco puntos más vale la pena aclarar ante informaciones inexactas que han trascendido en otros medios: -Se estima que los abusos comenzaron cuando la menor era aún bebé.

-No hubo violación.

-Las denuncias no fueron hechas por los padres de la niña sino siempre por la madre (nuera del acusado) únicamente. -Desde Fiscalía se sugiere que la investigación prosiga, dado que puede haber más personas con responsabilidad en el caso.

-La Fiscal sería en breve trasladada a San José.

-El caso ahora pasa a la órbita Penal, donde el juez cuenta con un plazo de 20 días para emitir la sentencia de condena.