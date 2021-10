Fiscalía pidió 10 meses de prisión preventiva para pareja de Nataly Texeira por femicidio

En la noche de ayer, a pedido de la Fiscalía de Turno, la Justicia formalizó con 10 meses de prisión por un delito de femicidio, al concubino de Nataly Texeira, quien fuera hallada sin vida en un terreno baldío a su finca, la cual compartía con el hombre, el pasado miércoles en horas de la tarde.

El Fiscal Dr. Augusto Martinicorena, manifestó que se continuará con el proceso respectivo, plazo en el cual el detenido permanecerá con la pena establecida por el lapso de 10 meses.



SE CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN

El homicidio habría ocurrido próximo a la medianoche del pasado martes 12, y en la madrugada del miércoles 13. Téngase presente que la denuncia fue realizada el sábado 16 de octubre sobre el mediodía, y con posterioridad a esa denuncia enteran a la Fiscalía, y, obviamente, desde esa fecha de forma muy intensa, el equipo de la Fiscalía, conjuntamente con la fuerza policial, directamente desde el Comando, directores y encargados de las diferentes unidades de Investigaciones, de Delitos Complejos y de la Policía Científica, con la colaboración, también de Bomberos, es que se fueron realizando determinadas acciones de investigación, algunas de carácter reservado.

Desde un inicio se determinó el epicentro en el domicilio; la causa de la muerte, de acuerdo al trabajo realizado por la Perito Médico Forense, determinó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica. Primariamente le propinó golpes a la víctima, y luego la asfixió.

En este momento se trata de recomponer los últimos momentos de vida de la víctima; ha habido un proceso, en cuya tarea estamos avanzando.

La solicitud de 10 meses de prisión preventiva no es la primera vez que la hemos hecho, en algún otro caso ya lo hemos hecho, porque entendemos, al igual que en este caso, es el plazo primario para realizarse la cantidad de pericias y diligencias que aún restan por realizar y cuyos resultados todavía no los tenemos, y que dependen de organismos externos a la Fiscalía.

Nosotros, en cuanto a la participación de más personas, no lo podemos descartar, si bien como ocurrió con anterioridad a que fuera localizado el cuerpo, allí, obviamente es que tuvimos conocimiento de que fue enterrada en ese baldío con mucha maleza y de difícil acceso, entendemos que, probablemente debe de haber habido una situación de consumo de estupefacientes que, son elementos que no los podemos descartar en este momento. Hasta el momento, el formalizado es la única persona que está involucrada y por eso solicitamos la formalización; de todas maneras tengan presente que, el cuerpo fue localizado el día miércoles, la denuncia se hizo el pasado sábado, por lo cual estamos en los inicios todavía de la investigación y del proceso y, obviamente, no descartamos en estos caso, que no son todos, pero que implican una investigación a fondo, con métodos que formalmente nos tenemos que atener, pero no descartamos que pueda haber otros aspectos.

Primariamente es esta la información que tenemos para darles.



FORMALIZACIÓN

Cabe destacar que, la formalización, es la solicitud que realiza la Fiscalía a la Justicia, para que la persona indagada y sospechosa de ser la responsable de determinado delito, permanezca en prisión durante el plazo establecido legalmente para la realización de las investigaciones pertinentes.

Luego de dicho plazo, la Justicia debe condenar a la persona o dejarla en libertad.

En el caso puntual, la pareja de Nataly Texeira permanecerá por el plazo de 10 meses en prisión preventiva, mientras se continúa con las acciones investigativas pertinentes para dilucidar el caso.

Una vez finalizado el mismo, la Justicia determinará a pedido de Fiscalía, si condena al hombre como autor de un femicidio o no, de acuerdo a los elementos probatorios que resulten.



HECHOS

Nataly Soledad Texeira Fraga desapareció de su casa el pasado 12 de octubre a la noche. Su pareja, con quien vivía en la calle Guaraní en el barrio Cerro, dijo a la Policía que Texeira había decidido irse por su cuenta, según informaron fuentes

policiales.

Texeira tenía dos hijos menores, uno de ellos de tres meses, que ahora están al cuidado de su abuela paterna quien tiene la tenencia de los menores.

Luego del relato de su pareja, la Policía decidió intervenir en la vivienda de la joven y en determinados lugares, hallando sobre las 19:30 horas del miércoles el cuerpo sepultado en un baldío lindero de tupida maleza, boca arriba, en estado de descomposición. Su pareja quedó detenido como principal sospechoso del hecho, así como fueron conducidas otras personas para ser indagadas.

En la noche del miércoles, el cadáver de la joven, fue trasladado hasta la morgue, donde los forenses comenzaron las prácticas periciales.

En el lugar se hicieron presentes autoridades de Fiscalía y de la Jefatura de Policía de Salto.