Fiscalía confirmó que Andrea Panini estuvo en San Luis un día después de su desaparición

Dos personas afirmaron haber visto el pasado 11 de junio en el balneario San Luis a Andrea Panini, la mujer de 43 años, de nacionalidad argentina, que permanece desaparecida desde el pasado jueves 10 de junio en la zona del Remanso en Neptunia, confirmaron fuentes de la investigación.

Las citadas fuentes informaron que hay «registro de las cámaras de videovigilancia del lugar». Andrea llegó hasta una peluquería pidiendo para ir al baño. Según el relato de la peluquera, la vio nerviosa, le causó desconfianza y por eso no la dejó entrar.

También, se informó que el sereno de un liceo de la zona señaló haber visto a Andrea y sostuvo que ella le solicitó entrar al baño de la institución. Aunque notó una actitud extraña, al verla sola la dejó pasar. En ese lugar la mujer se cambió de ropa.

Prefectura de Canelones realiza una búsqueda por la zona costera de ese balneario y aledaños, mientras que se sigue indagando en esa zona.

Según expresaron sus familiares a través de un comunicado, la mujer de 43 años dejó a su hijo al cuidado de una amiga y salió de su casa rumbo al juzgado de Atlántida ya que había sido citada por un conflicto con su expareja. En ese momento, Panini dejó su bici encadenada al peaje y se subió a un ómnibus con destino a Parque del Plata.

Con respecto a su expareja, la tobillera eléctrica que tiene puesta lo localiza en todo momento en Rocha, lugar donde vive, informó en conferencia de prensa la fiscal Mirna Busich. No obstante, aclaró que se lo está investigando y monitoreando para conocer si pudo tener algo que ver o no con esta investigación.