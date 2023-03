Fiscalía actuará de oficio ante la acusación a un senador por abuso sexual

Fiscalía actuará de oficio para investigar la denuncia de explotación sexual infantil que una militante del oficialista Partido Nacional (PN) hizo en redes sociales contra el senador de esa misma fuerza y actual presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Gustavo Penadés.

Así lo informó la Fiscalía General de la Nación mediante un comunicado en el que indicó que ante los «hechos de notoriedad» de un «presunto caso de retribución a menores para realizar actos sexuales» el fiscal de Corte, Juan Gómez, decidió que se tome el caso.

Según el documento, Gómez envió «un memo acompañado por un pendrive (memoria externa) con la captura de imágenes, audios y videos al respecto a la Dirección de Depuración Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía para que asigne un equipo fiscal que investigue el tema».

La militante del oficialista Partido Nacional (PN) Romina Celeste Papasso acusó de explotación sexual infantil al senador Penadés, quien este miércoles negó los hechos y anunció que la denunciará por difamación.

En una rueda de prensa, el legislador, que asumió el pasado diciembre la presidencia del Parlasur en sustitución del paraguayo Tomás Bittar, dijo estar «impactado» y rechazó la acusación de Papasso, mujer trans que declaró que el abuso se dio cuando tenía 13 años y aún no había iniciado su transición.

«Nunca he engañado ni he renegado sobre mi orientación sexual, pero lo que no admito es que por tenerla alguien me pueda acusar de pedófilo», respondió Penadés, quien hasta ahora no había dicho públicamente ser homosexual pero aseguró haber votado leyes en favor de la comunidad LGBTIQ+.

Si bien el senador apuntó que las acusaciones en su contra tienen el propósito de someterle a «escarnio público», sostuvo a la vez que se encuentra a disposición de la Justicia y que iniciará acciones legales «contra todos los participantes activos de estas calumnias».

Las declaraciones de Papasso, que actualmente lidera su propio grupo dentro del PN, llamado JxP, comenzaron el domingo en redes sociales con una primera declaración en la que apuntó contra el político sin decir su nombre.

Allí aludió a lo sucedido para desmentir dichos de Penadés, quien, al igual que otros referentes del PN, había declarado a la prensa que ella integraba la fuerza política.

En otras entrevistas, como en redes sociales circulaban nombres distintos, la militante reveló que había sido Penadés y aseguró haber mantenido relaciones sexuales dos veces con el senador, quien, dijo, le dio dinero como «un regalito» tras el acto.

En las últimas horas, además, la activista publicó diversas imágenes que otras supuestas víctimas le enviaron para demostrar sus encuentros con Penadés y preguntada sobre si iba a tomar acciones legales dijo que no, porque le importa más «que la gente sepa».

Tras la conferencia de Penadés, la activista indicó sin embargo al periódico local El Observador que tomó sus palabras «como unas disculpas públicas».