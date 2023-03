Fiscal Romano iba actuar de oficio contra murguista, pero Raffo le pidió que desistiera

La dirigente nacionalista manifestó que ya había recibido las disculpas y que prefería que el caso no se judicialice.

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano había iniciado los trabajos para actuar de oficio contra el murguista Maxi Pérez por decirle “conchuda” a la presidenta de la Departamental de Montevideo por el Partido Nacional, Laura Raffo, pero ella le solicitó que desistiera y la causa no prosperará.

“Romano solicitó a la Policía que creara una novedad policial para hacer una actuación de oficio y Raffo, al ser consultada sobre el tema, le manifestó que ya había recibido las disculpas correspondientes por redes sociales y vía telefónica”, explicó el director de Comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech.

En concreto, la dirigente nacionalista le dijo al fiscal que prefería que la causa no se judicialice. Ante esta situación, Romano archivará la investigación que había comenzado.

El descargo de Raffo

Raffo reaccionó en Twitter a una mención que le hizo la murga Asaltantes con Patente, campeones del Carnaval de Montevideo 2023 en su categoría.

La economista se hizo eco de una publicación del conductor de Santo y Seña (Canal 4), Ignacio Álvarez. “Laura Raffo es una conchuda. Asaltantes con Patente. Primer premio de murgas en el Carnaval. Los divulgamos en La Pecera (Azul FM)”, escribió Álvarez.

“Me encanta el humor, lo festejo. Me agarraron de punto más de una vez y me reí. Pero no tolero la falta de respeto. Asaltantes con Patente me insultó tratándome de ‘conchuda’. Una palabra que las mujeres estamos muy acostumbradas a escuchar cuando quieren denigrarnos”, comentó Raffo en su cuenta de Twitter.

En otro posteo, agregó: “Yo ya estoy curtida. Machistas e intolerantes me he encontrado en muchas partes, pero es lamentable que el insulto se disfrace de recurso artístico en el Carnaval de Montevideo. Humor sí. Odio no”.

Las disculpas

El director de la murga, que fue quien insultó a Raffo, Maxi Pérez, publicó una carta en su cuenta de Twitter en la que pidió disculpas a Raffo y a las mujeres.

“Desde la vergüenza de haberme desubicado sin justificación ante demasiada gente, quiero pedir disculpas a un montón de personas, empezando por Laura, y contextualizar para asumir mi responsabilidad”, escribió el murguista.

Pérez dijo que este lunes a la hora 03:00, en la última actuación de la murga Asaltantes con Patente en el Teatro de Verano, el conjunto campeón del concurso de este año en su categoría, cometió un “error agrediendo innecesariamente a una persona pública” y “regalando” a sus compañeros.

“Antes que nada: no hay excusas, me desubiqué”, expresó, y aseguró que el “exabrupto” no formaba parte del espectáculo: “Fue una estupidez improvisada para incomodar a Germán Medina en el escenario, un juego interno habitual que mi falta de oficio y talento llevaron por el atajo del insulto, gratuito y sin gracia”.

Montevideo Portal