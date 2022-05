FIRMEZA DEL MERCADO DETERMINA NUEVOS AUMENTOS EN LOS VALORES DE LAS HACIENDAS

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 24 al 30 de abril, los valores promedio para las categorías de haciendas gordas continúan con la creciente tónica de los últimos meses. “Continuando la muy buena demanda, reflejada en el nivel de faena, mercado firme, entradas cortas y escasez de ganados especiales” es el comentario según los operadores. ACG marca en su planilla semanal, aumentos de U$S 0,12 en vacas, U$S 0,11 vaquillonas y U$S 0,09 en novillos. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo U$S 5,47, Vacas Gordas U$S 5,20 y Vaquillonas Gordas U$S 5,29. Reposición: “Mercado dinámico, con demanda activa; preferencia por negocios cortos”, referencias: terneros U$S 3,19; terneras U$S 3,06; vacas de invernar U$S 2,19.

El vicepresidente de ACG, Ignacio Trigo, analizó el mercado ganadero tras la reunión de precios de este lunes y señaló que en la reposición se observa algo más selectivo el mercado que las semanas pasadas pero con fluidez en la concreción de negocios. En tal sentido, destacó la muy buena colocación y demanda por los negocios «más cortos» como lo son las vacas de invernada y el novillo, no así la categoría de terneros enteros, sobre todo los pesados. De igual forma en general el mercado se encuentra equilibrado entre oferta y demanda.En cuanto al mercado del gordo, se observa muy firme, con poca oferta de ganados de pasto y ganados especiales de buena terminación, con una faena de muy buen volumen, abastecida por un alto porcentaje de ganado de corral. En referencia a las entradas, dijo que en promedio rondan la semana. En referencia a los lanares, Trigo dijo que hay menos oferta, con un mercado muy firme y equilibrado entre oferta y demanda, faenas con entradas muy ágiles en el eje de los 7 días, observándose mayor dificultad en la colocación de carcazas más pesadas mayores a 50 kilos en pie