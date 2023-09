¡Firme sin miedo y decidamos en las urnas!

Al principio costó un poco reconocer que el principal ataque al proceso de recolección de firmas estaba llegando desde nuestros socios, los mismos socios que acompañaron el proyecto de Cabildo Abierto en la Comisión del Senado y luego cobardemente no levantaron su mano a la hora de respaldar en la Cámara. Porque hay que ser honesto, los Partidos Nacional y Colorado fueron los que evitaron que los proyectos de Ley sobre endeudamiento de las personas físicas presentados por Cabildo fueran una realidad.

El Frente Amplio terminó usando eso como argumento para no votar: “Si los propios ‘socios’ no lo votan nosotros tampoco…” y así fue cómo terminaron apoyando a los grandes capitales en lugar de la gente. El Frente tiene su responsabilidad en todo este tema, con la creación de la Ley 18.212 del año 2007 mientras Astori era Ministro de Economía.

Muchas veces hemos escuchado a Cecilia Eguiluz en radios y TV o mediante columnas y entrevistas de prensa, tanto locales como nacionales, abordar este tema con datos claros, documentación que acredita que el problema que se vive es real y que no se trata de una jugarreta política sino de un problema transversal a TODOS los ciudadanos, sin importar a qué candidato voten. El Senador Guido Manini Ríos permanentemente expresa que es hora que TODO el sistema político se alinee para buscar una solución a éste flagelo que agobia a nuestros compatriotas.

Y sí, es cierto que este es un tema que debería solucionarse mediante la vía parlamentaria como dicen ahora muchos actores, pero también es cierto que Cabildo Abierto puso este tema a discusión desde el día 1 de esta Legislatura y fue decisión del resto de los parlamentarios ignorarlo. Lamentablemente ahora continúan los partidos tradicionales con la misma actitud, evitando hablar del tema, e incluso dando información errónea, al igual que lo hace parte del sistema financiero.

Pero seamos claros y objetivos, desde que se comenzó con la campaña de recolección de firmas NO+USURA, inmediatamente las financieras y los bancos comenzaron a bajar los intereses en préstamos.

Entonces nos preguntamos ¿encontraron la fórmula mágica para bajar intereses o estaban aprovechándose de la necesidad de la gente y del marco legal hecho a medida?

Nos parece fantástico que nos den aún más la razón y nos den más fuerza para llevar adelante está campaña, porque demuestran que hay margen para bajar y que continúe siendo un buen negocio para ellos y más justo para los ciudadanos. Nadie pide que se trabaje a pérdida, se pide que gane el que presta sin ejecutar civil y socialmente a quien pide.

Ahora, atacan a quienes aún no firmaron, aplicando campañas de desinformación, presión corporativa y/o económica tanto a medios como empresas.

La pregunta que debemos hacernos los uruguayos es:

¿Por qué tanto miedo a que se llegue a un Plebiscito?

¡Los ciudadanos vamos a firmar tranquilamente!

¡Vamos a llegar a las 300 mil firmas con rapidez, porque son decenas de personas en todo el país que firman a diario!. Vamos a concretar el Plebiscito que se votará en la elección de octubre de 2024. No hay presión que pueda amedrentar al ciudadano que libremente defiende su bolsillo y se enfrenta pacíficamente al poder económico y político.

Los compatriotas van a votar, porque LA GENTE ESTÁ ENDEUDADA y no le interesa quien impulsa esta campaña si al final del día se puede frenar está debacle.

Por ese motivo ¡te invitamos a firmar sin miedo!

Está firma no te compromete, no te “ata” a Cabildo Abierto, solo permitirá que en la elección de octubre, cada ciudadano, en secreto y a conciencia, pueda decidir si se pone fin o no a este abuso financiero.

Desde Éxodo del Siglo XXI con el liderazgo de Cecilia Eguiluz ponemos a disposición nuestro teléfono para consultas o pedidos de formularios.

091 637 150

O comunícate por fijo al call-center de DeudaJusta.uy 0800-1146

O la web https://deudajusta.uy