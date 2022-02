«Firmaron pases que no debieron firmarse»

-El descenso de Peñarol fue nuevamente un golpe duro. Porque en el club saben de estas complejidades, «porque no es solo bajar a la «C», sino tener las herramientas para volver». En Peñarol no dejan de recalar en los casos de Lazareto, Cerro, Almagro….y no pudieron ascender este año.

Tan solo a manera de ejemplo. Preocupa también a los aurinegros, «con qué realidad nos vamos a topar, porque se firmaron pases de jugadores que no debieron firmarse». Mientras una decisión desde ya es la que surge: cuando llegue el momento de comenzar los entrenamientos a nivel de Primera División, no serán pocos los jugadores de la Sub 18 que serán ascendidos. Es real que Peñarol apelará a quienes son parte de la raíz. Jugadores que pasaron por el Baby Fútbol del club y que fueron escalando de categorías. No por nada en el fútbol del último Consejo Único Juvenil, Peñarol fue lo que fue.