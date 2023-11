Final sub 18 es para hoy:Salto Uruguay o Nacional

-Ayer jueves se fijó para hoy viernes, el partido final entre Salto Uruguay y Nacional, para resolver quién de los dos es el Campeón de la liguilla. El que venza del juego de esta noche enfrentará a Universitario, primero en el Acumulado. Decanos y tricolores se enfrentarán esta noche en el Parque Dickinson, desde la hora 20, con terna integrada por Fernando López, Ruben Ferreira y Jonathan Guglielmone. En caso de igualdad al cabo del tiempo suplementario, se jugarán 30 minutos y de persistir, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal. Los hinchas de Salto Uruguay con destino a la Tribuna España y los de Nacional a la tribuna Esc. Fernando Irazoqui. El costo de la entrada será de 100 pesos a partir de los 12 años.

LA PRIMERA

DE LA SUB 15

Asimismo mañana sábado 25 de noviembre en el Paque Carlos Ambrosoni, Ferro Carril vs Nacional desde la hora 17, en el marco de la primera fecha de la liguilla Sub 15. En cancha de Nacional a la misma hora, River Plate vs Universitario. Para el Ambrosoni: Marcos Caballero, John Asencio y Ddier Cuello. En Nacional, Sebastián Samit, Juan Suárez y Andrés Acosta.

Ayer en tanto no se jugó el Fútbol Femenino pactado y permanece en pie, la instancia a disputarse el sábado.