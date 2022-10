FINA con cambios importantes de cara a los Juegos Olímpicos

Por Nicolás Caiazzo

La Federación Internacional de Natación (FINA) informó acerca de los cambios adoptados en

cuanto a la obtención del cupo de “Universalidad” que otorga dos pasajes (hombre y mujer) a los

Juegos Olímpicos de París 2024 para los países cuyos nadadores no alcancen marcas mínimas

requeridas.

Este deporte tiene dos grandes caminos para conseguir el pasaje a la máxima cita deportiva, el

primero es alcanzar la marca «A» (mínima exigida por la FINA en cada estilo y distancia) que otorga

el pasaje directo y en caso de no hacerlo, la otra es por intermedio del cupo de la universalidad.

Este último se otorga al mejor representante masculino y femenino de cada país afiliado a FINA,

siempre y cuando no se alcancen marcas mínimas, ya que la idea es que todos ellos puedan estar

representados en los Juegos Olímpicos. Así fue como Uruguay accedió en las últimas ediciones.

Pero ahora la Federación Internacional colocó algunas restricciones que limitan el acceso a la

universalidad y ya no bastará con ser el mejor nadador del país para acceder al mismo.

Una de las decisiones adoptadas pasa por un tema de edad y que limitó este acceso con un límite,

es decir, aquellos deportistas que tengan 30 años o más al 31 de diciembre de 2024, no podrán

hacer uso de esta opción.

Un cambio rotundo de cara a las futuras clasificaciones.

Esto genera algunos cambios que llegan a nuestro país ya que Martín Melconian (olímpico en Río

de Janeiro 2016) era el principal candidato a llegar por este camino en los 100 metros pecho a

París y ahora estará obligado a realizar la exigente marca “A” para poder estar presente.

La otra limitante que se colocó es que aquellos nadadores con dos o más participaciones olímpicas

no podrán acceder a la universalidad. Es decir, y a modo de ejemplo, Nicole Frank que ya estuvo

presente en Tokio 2020, en caso de volver a ser la mejor uruguaya podrá estar en París 2024, pero

de allí en adelante estará obligada a conseguir la marca “A” si quiere llegar a Los Ángeles 2028.

La intención de FINA en agregar estas restricciones es buscar una renovación de la natación

ofreciendo nuevas oportunidades a nadadores más jóvenes siempre valorizando los resultados de

alto rendimiento.

También se mantiene el reglamento que establece que para acceder a este beneficio previamente

es obligatorio haber participado en el Mundial de Deportes Acuáticos (piscina larga, 50 metros)

anterior a los Juegos, en este caso Fukuoka (japón) en julio de 2023.

De esta forma varios nombres comienzan a cobrar trascendencia en la búsqueda olímpica celeste

y parece casi inevitable que en las ediciones venideras de los Juegos, nuestros representantes en

este deporte comiencen a alternar con mayor asiduidad.