Fin de semana en Variopinto. Sábado Jesús Fernández y el carnaval

Hablando de amor…para los amantes de la murga y carnaval, qué mejor noche para disfrutar que la que nos propone Jesús Fernández: músico compositor y productor, además de gestor cultural, tallerista, arreglador coral y director de murga, nos visita una vez más para compartir una linda noche celebrando un nuevo reencuentro artístico.

TALLER

A las 19 horas tendremos una segunda instancia del exitoso

TALLER DE CANTO A OSCURAS.

Destinado a todos quienes tengan gusto por la música y el canto, sin necesidad de contar con experiencia previa.

Jesús nos cuenta: «Aprovechando el espacio de la oscuridad total, se trabajará a fondo el tema del empaste vocal, la agudización del oído. Esto mejora la voz cantada de cada participante.

Es un taller grupal de entrenamiento vocal desde otro lugar, desde la escucha, que brinda herramientas esenciales en lo individual.

No tiene requisitos para este taller vivencial, no necesitan los participantes tener experiencia en canto. Puede venir el que tenga ganas a vivir la experiencia y sentir su voz desde otro lugar.»

La duración del taller es de una hora y media. El costo es de $ 300 y pueden hacer sus reservas al 092 899 066.

SHOW

A las 21 horas comienza su presentación artística, con un repertorio de canciones escogidas y propias, para disfrutar.

Este artista salteño de larga trayectoria, hace muchos años está radicado en Buenos Aires, así que es un placer tener la oportunidad de recibirlo en Salto, en nuestro espacio VARIOPINTO y disfrutar de su música.

Las entradas ya están a la venta a $ 200 y pueden reservarlas al 092 899 066.

Si son socios de ASAC tienen descuento! no dejen de consultar. Los esperamos!