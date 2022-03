Fin de semana a pleno con el «Valentín Aparcero»

Desde hoy sábado y hasta la noche de mañana domingo, se realizará una nueva edición del «Valentín Aparcero» en el predio de la Sociedad Fomento Rural de Valentín, Ruta 31, Km 80. Es uno de los festivales criollos y populares más importante del país, que reúne a miles de personas que llegan al evento de distintos puntos del territorio nacional, en la que participan aparcerías, además de realizarse espectáculos de nivel nacional y gauchescos.

PROGRAMACIÓN

Sábado

7hs. marchitas criollas

9hs. prueba de riendas

14hs. jineteadas en pelo

Escenario

20.30hs. Los Zorzales

22hs. Catherine Vergnes

23.30hs. Cierre con Lucas Sugo.

Domingo

7hs. marchitas criollas

Entre 9 y 10hs desfile, luego misa criolla.

14hs. comienzan jineteadas pelo y basto

Escenario

20hs. entrega de premios, Los Telmitos, Julieta y Juan Diego…

21.30hs. Copla Alta

23hs. Cristian Morales y Sonido Original.

Marcos Alonso, organizador del evento destacó la realización de la «fiesta», luego de no poder realizarla por la pandemia el año anterior, con una agenda bien concentrada de actividades y espectáculos durante las dos jornadas donde participaran los mejores jinetes y caballos de todo el país. Señaló que hay mucha expectativa en cuanto a la convocatoria del evento que como en cada edición reúne a muchísima gente de todo los departamentos. En tal sentido, sostuvo que el predio del evento cuenta con todos los servicios de estacionamiento, baños, duchas, cantinas y demás, garantizando que aquellos que participen de la propuesta, estén tranquilos que cuentan con todo para pasar un buen fin de semana. También dijo que los que no se cobrará para acampar en el predio, abonando la entrada directamente ya pueden usar todas las instalaciones sin costo adicional.

Alonso también destacó que para esta edición, la organización tomó la decisión de apoyar a emprendedores y artesanos por lo que no se les cobró el costo de los stands, y por esta razón, se contará con una buena participación de éstos, que estarán presente ofreciendo sus diversos productos, lo que genera un atractivo más y un valor agregado a la fiesta.

La marchita criolla organizada por los criollistas del norte también será una de las instancias fuertes que se desarrollarán durante este fin de semana con una buena participación de jinetes presentes, dijo Alonso.

Para el cierre de este sábado, una vez finalizada la actividad en el escenario, se dará comienzo al baile oficial de la fiesta que se realizará en el salón comunal de Pueblo Biassini.

ENTRADAS

Alonso señaló que las entradas tendrán un costo de $900 en Abitab para las dos jornadas, en la puerta del evento saldrá $1.000 también para sábado y domingo y para los que solo participen de la fiesta el domingo, abonarán $500.