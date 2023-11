FIEBRE DEL ASADO A LA NOCHE

Muchos le echaron la culpa a las “bombitas de crema”, otros al tinto casero, y no faltó quien

se quejara del chimichurri del asa-do. Lo cierto es que la fiesta de los cronistas de deportes terminó “trá-gicamente” para todos.

Ese sábado a la noche, todos los muchachos que componemos la Sección Deportes decidimos hacer un asado, para estar un rato junto, hablar de cualquier cosa y olvidar-nos un poco de la rutina. Entregamos todos los materiales temprano y nos fuimos para el club “50 lágrimas”, si, ese que todos los años termina llorando…



La fiesta estuvo “mortal”, buen asa-do, buen vino, hasta postre tuvimos…bombitas de crema en abundancia. Todos “glotoneamos” bastante, dicho sea de paso. Estuvimos hasta altas horas de la madrugada, como suele decirse, hablando de Dios y todo el mundo, filosofando a cada trago, a cada bocado. Formando y des formando equipos, selecciones, “Combina-dos”, en una noche salimos cam-peones salteños, del litoral, sudame-ricano y ya tenemos la fórmula ideal para ser campeones del mundo en Sudáfrica 2010, ¡es tan fácil!, yo no sé como no se dan cuenta…

No faltó al final alguien que propu-siera, “¡che!, vámonos de farra por ahí!.

El drama se precipitó a la mañana siguiente, todos amanecimos con un extraño virus, contagioso para colmo.

Antes del mediodía, en la Redacción hacíamos cola para ir al baño, gas-tando dos rollos de papel H en un santiamén.

La cosa venía brava, era de desen-sillar y ensillar a cada rato. Fue tanto el cántaro a la fuente que terminamos en una histeria colecti-va. ¡Dale que me toca a mi!, ¡hace dos minutos que entraste!, ¿com-praste el baño para vos?, “ya sé que este es el de las mujeres, pero una emergencia es una emergencia”, “ya no sé como sentarme”, “aprie-ten las marcas muchachos”, “me quedó como una rosa”.

El Jefe de Deportes, blanco como un papel, tomó una santa decisión, nos mandó a nuestros respectivos ho-gares a “laxantearnos”, y antes de arriar banderas, de abandonar el barco, le brindó un informe de la situación a la Sra. Directora.

Se jugaba una fecha trascendental por el Campeonato Salteño de Fút-bol, y había que cubrir o cubrir. La Directora como Artigas, salió a pe-lear con perros cimarrones y a falta

de cronistas deportivos hizo una leva en masa de las otras Secciones. Y la verdad sea dicha, los mucha-chos cumplieron.

LA DE SOCIALES ESCRIBIÓ

Fue muy festejado el enfrentamien-to entre los equipos de Tigre y San Eugenio. Ambas hinchadas, lucien-do coloridos atuendos, al tono con los colores de sus instituciones, des-de muy temprano se dieron cita para celebrar el acontecimiento. No faltaron los globos y las guirnaldas. Ingresaron ambos equipos, y pudo comprobarse el buen gusto para vestirse, del mismo modo los árbi-tros, con un negro mate en degradé, y un escudito satinado bien piripipí cucú. Ganó Tigres 2 a 1, pero nos quedamos con ganas del tradicio-nal y sublime momento del canti-to… “llegó la hora de cortar la torta, de cortar la torta”

EL DE CULTURALES COMENTÓ En los pacatos años 50, surgió una generación de futbolistas que hicie-ron historia en nuestro país, ganan-do entre otras cosas, la Copa del Mundo en Maracaná. De aquel tiem-po a esta parte la gráfica nos ha dado un montón de futbolistas frí-volos, austeros y sin una filosofía de juego. Gladiador y Salto Uruguay no escaparon a estos tiempos irre-verentes del anti-fútbol. ¿Qué diría García Márquez si los viera jugar?. Onetti se hundiría en El Pozo, Fellini apagaría su cámara, Bergman sólo haría unos planos de los vestuarios y de rostros en penumbras, ¡que mal que andamos futbolísticamen-te hablando!. Nos falta una obra virtuosa, pensada, jubilosa, texto y contexto.

EL DE POLICIALES

En circunstancias en que el puntero Sandro Aranda de River Plate tran-sitaba por el andarivel derecho del ataque, llevando como acompa-ñante una pelota número 5. Al llegar a las inmediaciones del banderín del corner fue violentamente inter-ceptado por tres sujetos con la ca-miseta de Ceibal, uno de los cuales logró aplicarle un fuerte golpe con lo que Aranda perdió estabilidad cayendo al suelo produciéndose lo expuesto. Concurrió al lugar el juez de turno del partido quien procesó sin tarjeta al agresor y con un curio-so “siga, siga”. Este cronista conti-núa con las averiguaciones corres-pondientes para dar con él o los autores materiales del hecho. Fue tan rápida la jugada que no le vi los números a las camisetas. Aranda fue una víctima más de la violencia que padecemos a diario. Después queremos ganar litorales…

EL DE RURALES

Un partido, chato, seco, como la sequía de nuestro campo. En mo-mento que Iriarte de Ferro Carril se iba con la pelota, se vino la trilla de parte de dos jugadores de Universi-tario que lo hicieron arar y cuando se levantó lo vacunaron contra la aftosa del gol sin respetar la traza-bilidad albinegra. En fin, un partido de remate, buenos lotes, muchos animales sueltos, pero poco fút bol

EL DE POLITICA

No fue un acto eleccionario, fue un partido puro y duro, donde se vio a un equipo de derecha y por derecha cosechando resultado y otro que por izquierda logro avanzar. Lo vemos con condiciones a Ferro,

como candidato, con muchos se-guidores y que tiene muchos punte-ros, que aunque no son políticos, gritan como loco.

Pero Ceibal, es muy popular, tiene mucha gente detrás de sus ideales futbolístico, y aunque se quiere ir de la Liga, no es menos cierto que tiene mucho más para dar en las urnas, digo en el arco adversario…

Lo cierto es que El Diario salió, los lectores se vieron sorprendidos y gratificados, por el lenguaje y la labor de cada uno de los colabora-dores, y en el Diario, la certeza que los cronistas de Deportes ya estarán en buenas condiciones para la próxima edición….CAMACA