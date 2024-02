«Tenemos tres campeonatos en la mira: el de OFI, el Salteño y la Copa Uruguay. No pensamos en uno solo. No nos encasillamos en uno en particular, desde el momento que si estamos en Ferro Carril, es porque partimos de una base abarcadora.

Prepararnos y proponer, con el fin de ganar. De intentarlo. De ser fieles a las consignas que sabemos cuales son.

Es claro que Ferro, te obliga. No se puede decir: este campeonato sí o este campeonato no. Hoy (por ayer), entrenamos a las seis de la mañana, incluyendo 50 minutos de fútbol. No faltaron en la semana dos días con doble horario. Es la manera de componer lo que necesitamos. Siempre desde lo grupal. Lo grupal es lo que cuenta siempre»