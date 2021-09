Ferro: la sequía del triunfo

1 a 1 frente a Wanderers de Tacuarembó

Ganar, no sabe aún Ferro Carril en lo que va de la Copa, juega bien, elabora, es protagonista pero en cinco encuentros de la Copa no pudo ganar.

Un empate en la tierra de Garde, fue 1 a 1 contra Wanderers Juvenil. Ese gol de Juan Cohelo para dar ilusión al primer triunfo. El centro desde la izquierda que Juan logra conectar. Seguidamente dos chances claras de Vargas, en la primera el travesaño y en la siguiente Vaz monumental. Parecía que se lo llevaba por delante Ferro. El empate llegó enseguida y de ahí en más el protagonismo del equipo de Usuca que no pudo llegar a aumentar la diferencia tras una dura defensa del local. Sobre el cierre de juego Rivas se lo perdió increíblemente tras recibir una pelota al ingreso del área y fue por arriba del arco. Un nuevo empate en la Copa, el cuarto consecutivo. Claramente Ferro, es la sequía del triunfo.

DEFINIENDO EN CASA

El último partido de la serie para Ferro Carril, el próximo sábado desde las 20:15 en el Parque Ernesto Dickinson frente a Huracán de Paysandú. Los carboneros están obligados a ganar para no descender. En caso de ganar Ferro deberá esperar el resultado de San Eugenio y Wanderers que estará jugando en Artigas el mismo día y a la misma hora. Como así también los resultados de las restantes series porque clasifican los mejores cuatros terceros de las seis series. El mejor de la cancha: Nicolás Fagundez – Agustín Panza. A la hora de los cambios, Juan Viera por Libonatti, Germán Rivas por Confalonieri, Gustavo Silveira por Machado, Franco Silva por Rondan. Goles: 25 pt Juan Cohelo; 30 pt Diego López.